Volkshilfe: Neuer Flüchtlingskoordinator Achrainer positive Entscheidung

Es gibt sehr viele Herausforderungen zu lösen

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Österreich begrüßt die Bestellung von Andreas Achrainer, dem Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), zum neuen Flüchtlingskoordinator. „Wir wissen aus der Zusammenarbeit mit Achrainer“, so der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger, „dass er die Zusammenarbeit mit NGOs auf Augenhöhe pflegt. Durch seine Erfahrung kennt er das System sehr genau, jetzt gilt es, dessen Schwachstellen zu beseitigen.“



Die Liste der Herausforderungen ist lang:

- Für die Volkshilfe ist die unterschiedliche Behandlung von ukrainischen Geflüchteten und anderen Schutzsuchenden nicht nachvollziehbar. Die erhöhte Zuverdienstgrenze muss für alle gelten.



- Die Erhöhung der Tagsätze für die Grundversorgung muss rasch und flächendeckend umgesetzt werden.



- Unterstützung und Betreuung für die geflüchteten Menschen in privaten Quartieren: Die Verantwortung darf nicht alleine bei der engagierten Zivilbevölkerung bleiben, hier braucht es Angebote.



- Kind ist Kind: besondere Angebote für Kinder und Jugendliche, egal ob sie in Familien geflüchtet sind oder alleine



- Ansätze für die Betreuung von pflegebedürftigen und anderen vulnerablen Gruppen. Angesichts der angespannten Lage im Gesundheitswesen eine besondere Herausforderung.



„Wir hoffen“, so Erich Fenninger abschließend, „dass der neue Flüchtlingskoordinator von allen anderen institutionen entsprechend unterstützt wird. Davon wird sehr viel abhängen. Einarbeitungszeit braucht Achrainer nicht, das bewerte ich sehr positiv, und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“





