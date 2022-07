Cannabinoide als Aromastoff: Entwicklungslabor auf Erfolgskurs

CBD und sein Öl: Herstellung zum Aromaduftstoff perfektioniert

Graz (OTS) - Dass CBD (u.a. Öle aus der Hanfpflanze) nicht nur den Bienen schmeckt, sondern den Konsumenten als sehr gesund bekannt ist, das weiß inzwischen auch die Pharmaindustrie. Dort versucht man mit allen Mitteln zu verhindern, dass das Volk uneingeschränkten Zugang zu diesen gesundheitsfördernden CBD-Ölen und Produkten aus der Hanfpflanze bekommt. Mit wenig Erfolg. Ein Grazer Unternehmen vertreibt seit vielen Jahren mit größtem Erfolg CBD-Öle, hat man doch von Beginn an erkannt, dass man CBD-Öle nicht nur in Tropfenform zu sich nehmen, sondern ganz einfach als Aromastoff genießen kann. Das eigens dafür gebaute sündteure Aroma-Versuchs-Labor hat sich längst bezahlt gemacht. Man sollte in der österreichischen Gesundheitspolitik die Zeichen der Zeit erkennen und dem Hanf die nötige Ehre erweisen und Hanfprodukte ausdrücklich legalisieren. Aber ein Gesundheitsminister dem Tierschutz nicht wichtig ist, von dem ist auch nicht zu erwarten, dass er sich um die Gesundheit des Volkes kümmert. Eine Chance auf Gesundheit aber hat das Volk: die Bundespräsidentenwahl 2022. Danach könnte diese Gesundheitspolitik eine Ende finden: am politischen Misthaufen.

