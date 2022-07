Berger-Krotsch (SPÖ) ad kommendes Schuljahr: „Dunkle Wolken ziehen auf!“

Lehrer:innenmangel trübt die Sommerferien

Wien (OTS/SPW-K) - Große Freude bei den Kindern und Jugendlichen - heute ist der letzte Schultag vor der Sommerpause. Die Wiener Schülerinnen und Schüler starten in ihre wohlverdienten Ferien. Wettertechnisch steht den Kindern und Jugendlichen in Wien eine sonnige Zeit bevor, die sie dank zahlreicher Freizeitangebote der Stadt Wien, wie den Summer City Camps oder dem Wiener Ferienspiel, das am Wochenende im Resselpark sein mittlerweile 50. Jubiläum feiert, unbeschwert genießen können. Dennoch sieht die Bildungssprecherin des SPÖ-Rathausklubs, Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch, sehr dunkle Wolken aufziehen: „Der Ferienstart ist getrübt von Ungewissheit, denn im neuen Schuljahr streicht die Bundesregierung hunderte Planstellen. Bereits im Mai habe ich einen Appell an den Bildungsminister gerichtet. Was ist seither passiert? Nichts! Zusätzlich herrscht in ganz Österreich akuter Lehrer:innennotstand! Das beunruhigt mich sehr.“

Durch die Streichung der Covid/Ukraine-Förderstunden sieht der Bildungsminister für die Wiener Schulen viel zu wenige Planstellen vor – und das, obwohl wir uns im dritten Pandemie-Jahr befinden und wir uns zudem unterstützend hunderten nach Wien geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine annehmen. Ohne klare Ansagen, welche Unterstützung es dafür geben wird seitens des Bundes, können sich die Schulen nicht adäquat vorbereiten. „Das ist unverantwortlich“, ärgert sich Berger-Krotsch, „denn wer am Ende darunter leidet, sind die Kinder! Die Kinder, die Eltern, die Schulleitungen und Pädagog:innen in Wien haben im laufenden Schuljahr Außergewöhnliches geleistet. Jetzt ist der Bund gefragt, um den Schüler:innen und Lehrer:innen in Wien Sicherheit zu bieten. Daher wiederhole ich meine Frage an den Bildungsminister: Wo sind die nötigen Förderstunden? Wo sind die zusätzlichen Lehrkräfte? Das neue Schuljahr sollte für alle Schüler:innen, Pädagog:nnen und Eltern unter klaren und angebrachten Voraussetzungen starten und nicht in getrübter Gewitterstimmung!“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at