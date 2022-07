Kühl online buchen statt Hitzestau!

Landesrat Danninger: Niederösterreichs Bergerlebniszentren für Sommerferien gerüstet

St. Pölten (OTS) - Für das kommende Wochenende werden in den urbanen Räumen Temperatur-Spitzen von bis zu 37 Grad Celsius prognostiziert, wobei es in den nahe gelegenen Bergerlebniszentren Niederösterreichs je nach Höhenlage um bis zu zehn Grad Celsius kühler als in den städtischen Ballungsräumen sein kann. Diesen Umstand nutzen erfahrungsgemäß viele Gäste für einen Ausflug oder Kurzurlaub.

„Diese Temperatur-Extreme stellen für viele Menschen in urbanen Räumen große Belastungen dar. Schon in den vergangenen Sommern waren Wanderungen in unseren Bergregionen das Hauptmotiv, um Niederösterreich zu besuchen“, sagte Landesrat Jochen Danninger, der auch betonte: „Wir haben bereits in den vergangenen Tagen einen verstärkten Andrang beispielsweise in Annaberg oder bei der Familienarena St. Corona am Wechsel festgestellt. Mit dem Ferienbeginn wird sich der Zustrom nochmals deutlich erhöhen. Viele Menschen werden unsere Bergbahnen nutzen, um einfach durchzuatmen und sich in den Almhütten bei Dirndlsaft und Speckbrot zu erholen. Unsere Bergerlebnis-Zentren sind für die Sommerferien gut gerüstet. Nach dem Motto ‚Kühl online buchen statt Hitzestau‘ empfehlen wir aber allen Gästen, sich bereits vor Antritt ihrer Reise zu informieren und spezielle Leistungen der Bergbahnen vorab via Webseite zu buchen. Dadurch ist gesichert, dass beispielsweise bei der Zipline Annaberg Flüge oder Bergfahrten mit der Rax-Seilbahn ohne lange Wartezeit angetreten werden können oder genügend Mountaincarts in Mönichkirchen zur Verfügung stehen.

Weiters appellierte der Tourismuslandesrat: „Bitte sorgen Sie für einen entsprechenden Sonnenschutz, das gilt gerade auch für eine Wanderung oder Mountainbike-Tour am Berg."

Einen guten Überblick zu allen buchbaren Angeboten bietet die Website www.freundederberge.at. Dort kann auch eine personalisierte Skidata-Karte zum „Freunde der Berge"-Kundenclub bestellt werden. „Unsere ‚Freunde der Berge' erhalten exklusive Ermäßigungen und spezielle Angebote der teilnehmenden Bergbahnen in Niederösterreich und der angrenzenden Steiermark", erklärt Isabella Hinterleitner, Projektverantwortliche bei ecoplus Alpin.

Weitere Informationen: Wirtschaftsagentur ecoplus, Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, bzw. Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

