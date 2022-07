Battrion und Jagenberg Gruppe demonstrieren Aligned Graphite®-Technologie zum Schnellladen von Lithium-Ionen-Batterien bei 100 m

Krefeld, Deutschland und Zürich (ots/PRNewswire) - Der Schweizer Batterietechnologie-Pionier Battrion AG hat zusammen mit seinem Partner Jagenberg Converting Solution GmbH die Aligned Graphite®-Technologie bei industriellen Geschwindigkeiten demonstriert. Dieser wichtige Meilenstein validiert die Technologie von Battrion für die Massenproduktion.

Im März dieses Jahres gaben der Schweizer Batterietechnologie-Anbieter Battrion AG und die Jagenberg-Gruppe mit ihrer Tochtergesellschaft Jagenberg Converting Solutions GmbH ihre Partnerschaft bekannt, um die Aligned Graphite®-Technologie auf den Massenmarkt zu bringen. Heute haben die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass sie die Aligned Graphite®-Technologie erfolgreich auf einer großtechnischen Beschichtungsanlage mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 m/min eingesetzt haben. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit von Jagenberg und Battrion, da er die Eignung der Technologie für die Massenproduktion von Anoden bestätigt.

Dieser Durchbruch wird zu einem entscheidenden Zeitpunkt erzielt. Angesichts steigender Rohstoffpreise suchen die Zellhersteller nach Möglichkeiten, die Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und die Leistung der Batterien weiter zu verbessern. Mit der Aligned Graphite®-Technologie haben Zellhersteller nun einen neuen, leistungsstarken Hebel, um diese Probleme anzugehen, so dass mehr Flexibilität beim Kompromiss zwischen Kosten und Leistung möglich wird. Negative Elektroden können dicker gemacht werden, ohne die Ladegeschwindigkeit zu beeinträchtigen, oder sie können bei gleicher Energiedichte, Sicherheit und Lebensdauer schneller geladen werden.

Jagenberg ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass sein Produktportfolio für Beschichtungsanlagen nun vollständig mit der Technologie von Battrion kompatibel ist. Die Aligned Graphite®-Technologie kann entweder durch die Implementierung einer neuen Pilot- oder Vollproduktionslinie (GWh-Maßstab) oder durch die Nachrüstung bestehender Batterieproduktionslinien genutzt werden.

Über Battrion AG:

Battrion ist ein Spin-off der ETH Zürich, das 2015 gegründet wurde. Battrion betreibt ein Forschungslabor und eine Produktionsstätte in Dübendorf, Schweiz, wo es seine Aligned Graphite®-Technologie entwickelt, eine Fertigungstechnologie für Lithium-Ionen-Batterien, die die Mikrostruktur der negativen Elektroden verbessert. Die Technologie erhöht die Lade- und Entladeleistung von Lithium-Ionen-Batterien erheblich und eignet sich besonders für Elektrofahrzeuge und Anwendungen mit hohem Stromverbrauch. Die Technologie ist mit gemischten Silizium-/Graphitmaterialien kompatibel. Battrion bietet seine Aligned Graphite®-Technologie auf Lizenzbasis an. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.battrion.com

Über die Jagenberg AG:

Die zur Kleinewefers-Gruppe gehörende Jagenberg AG mit Hauptsitz in Krefeld ist eine strategische Management-Holding, die derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in ihren 23 operativen Tochtergesellschaften im Bereich Industrial Solutions in Europa, Asien und den USA beschäftigt. Die Jagenberg-Gruppe konzentriert sich auf den Geschäftsbereich Industrial Solutions, dessen Kerngeschäftsfelder Maschinen und Anlagen, Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie digitale Lösungen für die Verarbeitung bahnförmiger Materialien wie Folien oder Papier sind.

www.jagenberg.com

Über Jagenberg Converting Solutions GmbH:

Innerhalb der Jagenberg-Gruppe bietet die Jagenberg Converting Solutions GmbH als zuverlässiger, kompetenter und innovativer Partner schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand. Das Unternehmen bündelt die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen von mehr als 500 Mitarbeitern aus Unternehmen der Jagenberg-Gruppe und ergänzt diese je nach Anforderung mit Lösungen strategischer Partner. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in der Erbringung von Dienstleistungen zur Veredelung anspruchsvoller bahnförmiger Materialien für Batterie- und Dekoranwendungen.

www.jagenberg-converting.com

