WK Wien: Open-Air-Ausstellung zum Thema "Stadtleben:2022"

Die Wiener Berufsfotografinnen und Berufsfotografen präsentieren von 5. Juli und bis 7. August im Wiener Prater 30 großformatige Fotos zum Thema "Stadtleben:2022".

Wien (OTS) - Wien, 01.07.2022 – Von 5. Juli bis 7. August präsentieren die Wiener Berufsfotografinnen und Berufsfotografen der Wirtschaftskammer Wien 30 Fotos zum Thema „Stadtleben: 2022“. Im Großformat werden diese Sujets am Fuße des Riesenrads auf der Kaiserwiese im Wiener Prater der Öffentlichkeit zugänglich sein. Die 30 Siegerfotos werden auf Aluplatten mit den Maßen 130 mal 120 cm gedruckt und stehen entlang des Weges zwischen Prater Infopoint zum Planetarium. Zu sehen sind Werke von 30 Wiener Berufsfotografinnen und Berufsfotografen, darunter etwa jene von Hans Ringhofer, Helmuth Steiner oder Martin Jordan. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung zeigt Momente aus dem Leben der Stadt, die Wiener Mitglieder der Landesinnung der Berufsfotografie interpretierten dieses Thema auf unterschiedliche Art und Weise: Jedes Foto ist anders, jedes einzigartig, jedes sehenswert. Ausgewählt wurden die 30 großformatigen Fotos von einer hochkarätigen Fachjury. Ein Katalog zur Ausstellung ist bei der Landesinnung der Berufsfotografie (berufsfotografie.wien) kostenfrei erhältlich.

„Wir alle in Wien leben in einer pulsierenden Stadt“, so der Innungsmeister der Berufsfotografinnen und Berufsfotografen der Wirtschaftskammer Wien Ulrich Schnarr: „Wir empfinden viele Dinge als selbstverständlich und übersehen so das Wunder der Kleinigkeiten und die Magie des Augenblickes. Doch Berufsfotografinnen und Berufsfotografen arbeiten ihr ganzes Leben, um ihren Blick zu schärfen und Dinge zu sehen, die allzu oft übersehen werden.“



Wann: Die Ausstellung "Stadtleben:2022" startet am 5. Juli und endet am 7. August.

Wo: Kaiserwiese im Wiener Prater (2., Oswald-Thomas-Platz 1). Der Eintritt ist frei.



