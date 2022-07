NEOS Wien/Währing: 42A macht erstmals Halt in Gersthof

Johannes Mühlbacher: „Langer Atem zahlt sich aus. Seit 2015 haben wir für eine Änderung der Streckenführung gekämpft“

Wien (OTS) - Heute war es endlich soweit und der 42A ist das erste Mal vom Schafberg bis nach Gersthof gefahren und bietet damit einen direkten Anschluss an das Gersthofer Platzl. Sowohl für die Währinger_innen als auch für die Besucher_innen des Schafbergbads eine große Verbesserung der öffentlichen Anbindung.

„Bereits 2015 haben wir erstmals eine direkte Verbindung vom Schafbergbad nach Gersthof gefordert. Seit 2020 haben wir uns zusätzlich verstärkt für eine Änderung der Streckenführung über die Simonygasse eingesetzt und sogar eine Sondersitzung in dieser Sache einberufen. Dass der 42A heute nun erstmals genau diese Runde fährt, freut mich ganz besonders und zeigt, dass es sich durchaus lohnt, hartnäckig an Themen dranzubleiben, die einem wichtig sind“, so Johannes Mühlbacher, Klubobmann der NEOS Währing.









