Konzert „Duo Soprano – Piano“ im Bezirksmuseum 21

Karten für 4. Juli: 23 Euro, Auskünfte: 0699/111 62 984

Wien (OTS) - Wien, (OTS) Die „Wiener Instrumentalsolisten“ machen auf den nächsten Konzertabend in der Reihe „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ aufmerksam: Am Montag, 4. Juli, geht um 19.30 Uhr im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ein liebevoll arrangiertes Programm im Zeichen der italienischen Oper los. Veronica Cardullo (Sopran) und Diana Nocchiero (Klavier) interpretieren Kompositionen von Giacomo Puccini und anderen namhaften Tonsetzern. Ab 19.00 Uhr ist die Kasse geöffnet. Der Eintritt zum Konzert mit dem Titel „Duo Soprano – Piano“ kostet 23 Euro. Mehr Informationen bzw. Reservierungen: Telefon 0699/111 62 984. Auskünfte per E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.



Vielerlei kulturelle Aktivitäten im Bezirksmuseum Floridsdorf koordiniert in bewährter Art und Weise der auf ehrenamtlicher Basis aktive Leiter, Ferdinand Lesmeister. Fragen zu künftigen Kultur-Angeboten beantwortet der Bezirkshistoriker gerne unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Sopranistin Veronica Cardullo: www.associazionearteviva.com/musicista/veronica-cardullo/

Pianistin Diana Nocchiero: https://it.linkedin.com/in/diana-nocchiero-2627b1137

