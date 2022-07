AVISO: Pressetermin zur Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich am 8. Juli

Einladung zum Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

St. Pölten (OTS) - Nach zwei Jahren Pandemie ist heuer die Reisefreude groß wie lange nicht. Leider läuft derzeit längst nicht alles glatt –verspätete oder überhaupt ausgefallene Flüge stehen an der Tagesordnung. Was zu tun ist, wenn es Probleme mit dem Flug gibt, und wie man auf böse Überraschungen am Urlaubsort richtig reagiert, wissen die Konsumentenberater*innen der AK Niederösterreich. Bis 14. August stehen sie direkt vor Ort am Flughafen Wien-Schwechat für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Auftakt zur Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich

Zum Start der Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich laden wir herzlich ein zum Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzendem Markus Wieser.



Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums vor Ort begrüßen zu dürfen.

Datum: 08.07.2022, 09:00 Uhr

Ort: Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1

Schwechat, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Carina Karas



AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit



T 057171 21 923