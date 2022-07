„Das Land liest“ von 6. – 15. September 2022

Eine Veranstaltungsreihe von Treffpunkt Bibliothek und Literaturhaus NÖ

St.Pölten (OTS) - Nach dem ausgesprochen erfolgreichen Auftakt der Reihe Das Land liest – eine Kooperation von Treffpunkt Bibliothek und Literaturhaus NÖ – im vergangenen Jahr geht diese vielversprechende Veranstaltungsreihe im kommenden Herbst von 6. bis 15. September 2022 in die nächste Runde. Dabei wird Literatur in ausgewählten niederösterreichischen Bibliotheken von heimischen sowie internationalen Autoren erlebbar gemacht. Im Zentrum der polyphonen literarischen Stimmen stehen, ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums des Landes Niederösterreich, u.a. Autoren mit Bezug zu Niederösterreich.

Im neuen Veranstaltungsformat „Im Gespräch“ lesen und sprechen am 10. September in Mistelbach Josef Haslinger, am 11. September in Langenlois Paulus Hochgatterer und am 12. September in Scheibbs Evelyn Schlag mit Moderator Klaus Zeyringer. Am Freitag, 9. September 2022, begibt sich der Autor Christoph W. Bauer gemeinsam mit Stefan Gmünder, der die Veranstaltung moderiert, auf die Spuren von Emmanuel Bove in Tulln. Bove lebte ab 1920 für einige Zeit in Tulln und verfasste Texte, die u.a. von Nobelpreisträger Peter Handke ins Deutsche übersetzt wurden. Seine Werke gelten heute als Klassiker der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Die beiden Buchpreisträgerinnen Katharina Hacker und Martina Clavadetscher sind am 13. September mit ihren aktuellen Büchern in Retz zu Gast; zusätzlich liest Katharina Hacker gemeinsam mit Thomas Sautner am 14. September in Melk.

Der Filmemacher und Fotograf Hans Hochstöger spricht am 11. September in Korneuburg mit der Autorin Anna Weidenholzer über das Schweigen in Dorfgemeinschaften und wie man darüber erzählen kann. Der 8. September steht ganz im Zeichen des Büchner-Preisträgers Albert Drach. Nachmittags werden seine Witwe und seine Tochter durch den Drach-Hof in Mödling führen, im Anschluss lesen Jana Volkmann, Gerhard Ruiss und Christoph W. Bauer aus ihrer Prosa und Lyrik im Mozarthof in Mödling.

Das Programm für Kinder und Jugendliche wird vom Autor Christoph Mauz begleitet: Am 6. September wandelt er in Atzenbrugg auf den Waldviertler Spuren von Christine Nöstlinger, am 7. September liest er in Grafenwörth aus eigenen Werken; am 8. September in Sitzenberg-Reidling sowie am 9. September in Heidenreichstein tritt er mit seinem Lesegast Thomas J. Hauck auf.

Der feierliche Abschluss der Veranstaltungsreihe findet am 15. September im Schloss Totzenbach statt. Reinhold Ruiss präsentiert seine CD Auden: Legend – Vertonungen ausgewählter Gedichte von W.H. Auden.

Informationen zu allen Veranstaltungen und verpflichtende Sitzplatzreservierung unter: daslandliest.at und 02732/72884.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at

