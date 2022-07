Continentale Assekuranz Service GmbH: Jetzt Prämienguthaben für Paare sichern

Wien (ots) - Die Risikolebensversicherung der EUROPA ist mit Preis und Leistung seit Jahren top im Markt platziert. Das bestätigen unabhängige Tests immer wieder aufs Neue. So bietet die EUROPA etwa „besten Risikoschutz“, wie das deutsche Wirtschaftsmagazin Focus Money erst im Mai feststellte. Ab 1. Juli können Vermittler nun noch einen zusätzlichen Beratungsvorteil nutzen: Für Paare wird der Online-Abschluss einer EUROPA Risikolebensversicherung noch günstiger.

Schließen zwei Partner bis 30. September 2022 über einen elektronisch generierten Antrag jeweils eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA ab, profitieren sie von der Paar-Aktion. Beide Verträge erhalten dann jeweils ein Prämienguthaben in Höhe von 25 Euro. Die Laufzeit der Verträge muss mindestens zwei Jahre betragen.

Vorsorge, die sich dem Leben anpasst

„Ob mit oder ohne Paar-Aktion, mit einer Risikolebensversicherung der EUROPA sichern sich Kunden einen Todesfallschutz, der so flexibel ist wie das Leben selbst“, sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Denn als moderner Lebensversicherer orientiert sich die EUROPA mit ihren Risikolebensversicherungen an den Bedürfnissen ihrer Kunden. Mit fairen Top-Prämien, klar strukturierten und extrem leistungsfähigen Tarifen. Über vielfältige Nachversicherungsgarantien lassen sie sich an das Leben anpassen. „Aus Überzeugung folgen wir dabei dem Prinzip, dass wichtige individuelle Zusatzleistungen auch für den kleinen Geldbeutel verfügbar sein müssen. So ist beispielsweise der Zusatzschutz Krebs Plus bereits im günstigen Standard-Tarif wählbar“, erklärt Dr. Hofmeier.

Einfacher Antragsprozess und schnelle Polizzierung

Auch der unkomplizierte und transparente Antrag punktet. Der Vermittler und sein Kunde werden online durch den Antragsprozess geführt. Durch den eGesundheitsCheck, den die EUROPA seit 2018 anbietet, muss der Kunde nur noch vier Gesundheitsfragen beantworten. Diese sind einfach und eindeutig formuliert. Erforderliche Rückfragen erzeugt das System automatisch, ergänzende Fragebögen fallen so in den meisten Fällen weg. Neben den Gesundheitsangaben prüft das digitale Tool auch Informationen zu besonderen Hobbys. Diese werden ebenfalls bei der Berechnung des Beitrages berücksichtigt. Dadurch folgt am Ende des Online-Abschlusses in der Regel direkt eine Entscheidung über den Antrag. „Der Kunde hat also sofort Gewissheit, ob sein Antrag angenommen wurde. Das sorgt für Vertrauen“, sagt Dr. Hofmeier.

Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung und den Teilnahmebedingungen der Paar-Aktion finden Vermittler unter www.europa-vertriebspartner.at/paarsparen. Weitere speziell für sie aufbereitete Informationen gibt es unter makler.continentale.at.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

