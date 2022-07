ÖAMTC: 184 Personen starben im ersten Halbjahr 2022 im Straßenverkehr

22 Prozent mehr Verkehrstote als im Vorjahr – Anstieg an tödlichen Kreuzungsunfällen

Wien (OTS) - Die Zahl der Verkehrstoten ist in Österreich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Seit Jahresbeginn sind laut vorläufigen Zahlen 184 Personen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Vergangenes Jahr starben von 1. Jänner bis 30. Juni insgesamt 151 Menschen bei Verkehrsunfällen (Quelle: BMI; eigene Aufzeichnungen, 2021: Statistik Austria). "Alleinunfälle sind mit 36 Prozent nach wie vor der häufigste Unfalltyp. Auch zeigten sich zwei Auffälligkeiten in der Statistik:

Einerseits ist die Anzahl der Verkehrstoten im Zuge von Kreuzungsunfällen auf den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre angestiegen, andererseits gab es einen deutlichen Rückgang von tödlichen Unfällen durch Frontalkollisionen", erklärt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé.

Weniger tödliche Fahrradunfälle als im Vorjahr

"Im Zuge der Analyse zeigte sich, dass Pkw-Insass:innen nach wie vor den größten Anteil an Verkehrstoten ausmachen – 86 Menschen (plus 26 Prozent) starben im ersten Halbjahr 2022 bei Verkehrsunfällen", so Nosé. Eine traurige Bilanz gibt es auch bei den Verkehrsteilnehmer:innen, die zu Fuß unterwegs sind: 27 Fußgänger:innen wurden im Straßenverkehr getötet. Das ist ein Anstieg von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Positiv ist allerdings, dass trotz Fahrrad-Boom die Anzahl tödlicher Radunfälle im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent geringer ist – 17 Radfahrer:innen verunglückten tödlich", so der Experte des Mobilitätsclubs.

Der Bundesländervergleich weist nur bei drei Bundesländern einen Rückgang bei der Anzahl der Verkehrstoten auf – in Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Anstiege der Unfälle mit Verkehrstoten waren allerdings in Niederösterreich, der Steiermark, Tirol, Burgenland und Wien zu erkennen. In Kärnten blieb die Zahl konstant im Vergleich zum Vorjahr.

Zwtl. Verkehrsaufkommen wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Der generelle Anstieg an tödlichen Verkehrsunfällen im Vergleich zu den Vorjahren hängt auch mit dem Verkehrsaufkommen zusammen. Aktuelle Auswertungen zum Verkehrsaufkommen auf Autobahnen zeigen, dass das Vor-Pandemie-Niveau von 2019 nahezu wieder erreicht wurde. "In den Jahren 2020 und 2021 war noch deutlich weniger Verkehr auf den Autobahnen als vor der Pandemie. Aktuell ist das Niveau wieder sehr ähnlich zu 2019", erklärt Nosé.

In den anstehenden Sommermonaten gilt es daher besonders vorsichtig unterwegs zu sein. Denn: 55 Prozent aller Verkehrstoten sind in der zweiten Jahreshälfte zu beklagen, eine Vielzahl davon in den Sommermonaten. "Bei Schönwetter und an Wochenenden steigt das Risiko für schwere Unfälle. Das liegt daran, dass mehr Leute unterwegs sind und viele Lenker:innen bei guten Bedingungen zu Selbstüberschätzung und unüberlegten Fahraktionen neigen", so Nosé abschließend.

Verkehrstote der vergangenen 15 Jahre (jeweils 01.01. bis 30.06.)

Jahr Verkehrstote 2006 277 2007 324 2008 312 2009 287 2010 247 2011 246 2012 233 2013 191 2014 238 2015 215 2016 190 2017 171 2018 199 2019 197 2020 153 2021 151 2022 184

Quelle: Statistik Austria, BMI; Bearbeitung: ÖAMTC Unfallforschung

Verkehrstote der letzten fünf Jahre nach Bundesland (jeweils 01.01. bis 30.06.)

Bundesland 2018 2019 2020 2021 2022 Burgenland 6 11 7 2 8 Kärnten 19 10 9 10 10 Niederösterreich 53 41 39 40 51 Oberösterreich 42 45 29 44 37 Salzburg 15 17 16 12 10 Steiermark 32 41 23 18 36 Tirol 12 17 12 10 15 Vorarlberg 9 9 11 7 6 Wien 11 6 7 8 11

Quelle: Statistik Austria, BMI; Bearbeitung: ÖAMTC Unfallforschung

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at