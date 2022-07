Die Petale Group stellt die Mitglieder ihres Strategierates vor, der sich aus herausragenden Ökonomen und Wirtschaftsführern zusammensetzt.

Paris (ots/PRNewswire) - Das europäische Fintech Petale, das innovative Finanzdienstleistungen von seiner digitalen Infrastruktur aus betreibt und den Zugang zu neuen Formen des Eigentums und der Vermögensverwaltung demokratisiert, stärkt seine Unternehmensführung durch die Bildung eines prestigeträchtigen strategischen Rates.

Dieses nicht-exekutive Leitungsorgan berät die Gruppe bei ihrer Strategie, bei der man die Synergien zwischen dem traditionellen und dem dezentralisierten Finanzwesen, das neue Technologien nutzt, angleichen will. Der Rat besteht aus:

Prof. Christian de Boissieu, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Vizevorsitzender des Cercle des Économistes, ehemaliger Präsident des Wirtschaftsberatungsrates beim Premierminister und Regulator bei der Aufsichtsbehörde der Finanzmärkte in Frankreich sowie ehemaliger Berater der Weltbank und der Europäischen Kommission. Es bietet unter anderem einen fundierten Einblick in „Tokenomics", Geldmodelle, Finanzierungsmodelle sowie Aspekte der Einhaltung von Vorschriften.

Dr. Pascal Lorot, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Präsident und Gründer des Institut Choiseul und Erfinder des Konzepts der Geoökonomie, bringt sein strategisches, diplomatisches und geopolitisches Fachwissen ein. Seine glänzende Karriere sowohl in Institutionen als auch im Privatsektor, sein einzigartiges Netzwerk junger internationaler Wirtschaftsentscheider und der Preisträger des Institut Choiseul, die für ihre Innovationen und Einflüsse ausgezeichnet wurden, sind allesamt wichtige Trümpfe, um die internationale Expansion von Petale zu beschleunigen.

Angélique Gérard, INSEAD-Absolventin, ist Sonderberaterin von Xavier Niel, dem Vorsitzenden der ILIAD-Gruppe, für die sie 22 Jahre lang als Direktorin der Free-Abonnentenbetreuung und Vorsitzende von 8 Tochtergesellschaften tätig war, Mitglied des Exekutivkomitees von Iliad, deren Gründungsdirektorin sie ist. Das Institut Choiseul wurde auf sie aufmerksam und verlieh ihr 2015 den ersten Platz in der Rangliste „100 Leaders of the French Economy under 40". Sie löste damit Emmanuel Macron an der Spitze der Rangliste ab. Im Jahr 2020 wird sie von Forbes als eine der 40 inspirierendsten Französinnen eingestuft.

Gwenaelle Avice-Huet, qualifizierte Physikerin, Absolventin der Ecole Normale, Corps des Ponts et Chaussées, ist Mitglied des Exekutivkomitees von Schneider Electric, Generaldirektorin für Strategie und nachhaltige Entwicklung. Sie ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von Air France KLM. Gwenaelle war zuvor mehr als 10 Jahre bei Engie tätig, wo sie Mitglied des Exekutivkomitees für erneuerbare Energien weltweit und Generaldirektorin für Nordamerika war. Gwenaelle bringt ihre Fähigkeiten als Ingenieurin, im digitalen Bereich und ihre Kenntnisse des amerikanischen Marktes ein.

Florence Tondu-Mélique ist Vorsitzende und Geschäftsführerin von Zurich France und Mitglied des Führungsteams der Gruppe. Nach ihrem Abschluss an der HEC Paris und der Harvard Business School begann sie ihre Karriere bei McKinsey & Company, bevor sie zu AXA Investment Managers und später zu Hiscox im Herzen des globalen Versicherungsmarktes von Lloyd's of London wechselte. Dort hatte sie verschiedene leitende Funktionen inne, darunter die operative Geschäftsführung für Europa. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von börsennotierten und privaten Unternehmen in Frankreich und Großbritannien. Florence bringt ihre Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Risikomanagement und Unternehmensführung sowie ihre Kenntnisse des Finanzdienstleistungssektors ein.

Kevin Polizzi ist Vorsitzender der Unitel Group und Gründer von Jaguar Networks, einem der führenden Anbieter von PCI-DSS-zertifizierten sicheren Datenhosting- und Telekommunikationslösungen sowie intelligenten Diensten in Frankreich. Kevin bringt seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Transformation, Cybersicherheit und Data Governance ein.

Die Mitglieder des Strategierats bringen ihre Erfahrungen und Visionen aus verschiedenen Entwicklungsbereichen ein, um die starke Nachfrage nach Verantwortung für Unternehmen mit Mission und Wirkung und die neuen Nutzungsweisen der Kunden effizient abzudecken.

„Mit diesem strategischen Rat konsolidieren wir unsere Unternehmensführung, um unsere Entwicklung in diesem neuen und schnell wachsenden Markt der Tokenisierung von Vermögenswerten zu beschleunigen. So werden wir auch weiterhin neue Erfahrungen für unsere Kunden in den Bereichen Zahlung, Investition und Vermögensverwaltung schaffen", so Babacar N. Seck, Gründungsvorsitzender der Petale Group.

Petale setzt den Einsatz seiner Technologien, der Automatisierung von Investitionsprozessen und der Vermögensverwaltung fort. Ihr Wertangebot entspricht einem sehr offenen Markt, auf dem neue Arten von digitalen Vermögenswerten eingeführt wurden. Die Gruppe bereitet sich darauf vor, in Kürze die Öffnung ihrer Finanzdienstleistungen über ihre mobile Anwendung zu starten, die für eine möglichst große Zahl qualifizierter Anleger zugänglich ist.

https://www.petale.com

https://www.linkedin.com/company/petalegroup

https://twitter.com/PetaleGroup

Pressekontakt: press @ petale.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1849214/Christian_de_Boissieu.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849215/Petale_Group_Strategic_board.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1769477/Petale_Group_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

nbm @ petale.com,

+33(0)664140535