Christian Doppler Forschungsgesellschaft: 14,8 Mio. aus dem Fonds Zukunft Österreich

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung in den Bereichen Digitalisierung, Life Sciences und Tech for Green gesichert

Wien (OTS) - Für die Christian Doppler Forschungsgesellschaft ist die am 29.06.2022 bekanntgegebene Zusage von EUR 14,8 Mio. aus dem Fonds Zukunft Österreich ein bedeutender Schritt: In Kombination mit den in der Finanzierungsvereinbarung mit dem BMDW festgelegten EUR 34 Mio. bis Ende 2023 ist nun ein konstantes Weiterbestehen von CD-Labors und JR-Zentren gesichert.

Martin Gerzabek, Präsident der CDG: "Die CDG freut sich sehr, dass der Fonds Zukunft Österreich dem Antrag gefolgt ist und uns mit EUR 14,8 Mio. für 2022 ausgestattet hat. Dies ermöglicht uns weitere Gründungen von CD-Labors heuer durchzuführen und sichert dadurch den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Österreich. Für die große Unterstützung durch das BMDW sind wir sehr dankbar!"

Geförderte Inhalte

Jene Forschungseinheiten, deren Fortbestand nun höchst erfreulicherweise gesichert ist, lassen sich in drei große Bereiche einteilen, welche sich allesamt absolut am Puls der Zeit bewegen: Neben dem allgegenwärtigen wie zukunftsträchtigen Thema der Digitalisierung geht es sowohl um die Gesundheit der Menschen (Life Sciences) als auch um jene des gesamten Planeten (Tech for Green), deren Wichtigkeit bereits für sich enorm ist, aber durch COVID-Pandemie und Klimakrise gegenwärtig noch zusätzlich im Fokus stehen.

Die Bandbreite der CD-Labors in der Digitalisierungs-Kategorie reicht vom topaktuellen Thema Blockchain, über die Erforschung von Messsystemen, damit diese auch unter besonders rauen Betriebs- und Umweltbedingungen präzise Messergebnisse liefern, bis hin zu optischen Quantencomputern. Die Forschungseinheiten im Life Sciences-Bereich widmen sich innovativen wie effektiven Ansätzen zur Diagnose respektive Behandlung verschiedenster Krankheiten wie z.B. Krebs oder Multipler Sklerose. Unter dem Überbegriff Tech for Green laufende CD-Labors schließlich beschäftigen sich mit so unterschiedlichen Themen wie der Dynamik von Meta-Ökosystemen in regulierten Flusslandschaften wie der Donau und recyclingbasierter Kreislaufwirtschaft.

In allen CD-Labors kooperieren die namhaften Wissenschaftler*innen mit renommierten Unternehmen, wodurch der Wissenstransfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung garantiert ist.

Über die Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) fördert Christian Doppler Labors (CD-Labors) an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Josef Ressel Zentren (JR-Zentren) an Fachhochschulen.

Die Förderprogramme der CDG werden zu rund 50 % durch öffentliche Mittel (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und dem Fonds Zukunft Österreich) und zu weiteren rund 50 % von den Mitgliedsunternehmen der CDG finanziert.

Die Förderung zielt auf anwendungsorientierte Grundlagenforschung ab und stärkt sowohl den Wirtschaftsstandort als auch den Wissenschaftsstandort Österreich. Aufgrund dieser wesentlichen Brückenfunktion von der Grundlagenforschung zur Innovation gilt die CDG international als Best Practice-Modell.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Mag. Christiana Griesbeck

+43 699 17375697

christiana.griesbeck @ cdg.ac.at

www.cdg.ac.at