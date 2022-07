Frontier führt Unterstützung für Calm Radio, Klassik Radio Select, Bluetooth 5.0 und die neueste Version von Spotify Connect ein

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Frontier hat mit der bevorstehenden Markteinführung des neuesten 4.8 Software Development Kit (SDK) neue Funktionen für seine führende Connected Audio-Plattform Venice X eingeführt.

Zu den neu verfügbaren Funktionen gehören:

Spotify Connect SDK, um die neuesten Spotify-Funktionen zu unterstützen.

Unterstützung von Bluetooth 5.0, damit die neuesten mobilen Geräte nahtlos mit Ihrem Produkt zusammenarbeiten können und Ihr Produkt Bluetooth 5.0-kompatibel ist.

Calm Radio, ein kostenloser oder abonnierter Dienst, der ein entspannendes Musikerlebnis bietet, um die Konzentration zu steigern, besser zu schlafen und den täglichen Stress zu reduzieren.

Klassik Radio Select, ein kostenloser oder abonnierter Dienst, der weltweit kuratierte Sender für klassische Musik anbietet.

Das Venice X-Modul ist die führende Lösung für vernetzte Audioanwendungen wie kabellose Lautsprecher, Musiksysteme und SmartRadio. Es versorgt Hunderttausende von Geräten und wächst von Jahr zu Jahr weiter.

Das Frontier SDK unterstützt die Venice X-Plattform und bietet Funktionen, die zu Endprodukten hinzugefügt werden können - dazu gehören Spotify Connect, Amazon Music, Deezer Music, Calm Radio, Klassik Radio, Internetradio, Podcasts, Bluetooth-Streaming, DAB+-Radio, UKW-Radio, farbige Benutzeroberfläche, Unterstützung für iOS/Android-Apps, verbesserte Audioverarbeitung und vieles mehr.

Frontier arbeitet mit mehreren Audiomarken zusammen, die Produkte mit dem neuesten SDK auf den Markt bringen werden, damit sie weitere Musikdienste, Spotify Connect und Bluetooth 5.0 unterstützen können.

Prem Rajalingham, Managing Director bei Frontier, sagte: „Da sich die Musikhörgewohnheiten weiterentwickeln, ist Venice X weiterhin an vorderster Front dabei und ermöglicht es Marken, die allerbesten Produkte mit den neuesten Funktionen zu entwickeln, die den Hörern wichtig sind."

Informationen zu Frontier Smart Technologies

Frontier Smart Technologies ist ein Pionier im Bereich digitaler Audiotechnologien und Marktführer bei DAB/DAB+-Radios und SmartRadio-Lösungen. Frontier versorgt weltweit mehr als 50 Millionen Geräte und bietet führenden Marken der Unterhaltungselektronik eine Reihe von Funkchips und -modulen - von schlüsselfertigen Einstiegslösungen bis hin zu anspruchsvollen, hoch konfigurierbaren Optionen. Mit seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Cambridge (Vereinigtes Königreich) und Produktions- und Vertriebsbüros in Shenzhen (China) und Hongkong unterstützt Frontier Kunden und Verbraucher in ganz Europa und Asien. Frontier ist ein Unternehmen der Science Group (AIM:SAG).

Informationen zur Science Group plc

Science Group plc (AIM:SAG) ist ein wissenschaftlich orientiertes Beratungs- und Produktentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen hat drei Divisionen:

F&E-Beratung: Sektorübergreifende Beratung, angewandte Wissenschaft und Produktentwicklung, um den Kunden zu helfen, ihre F&E-Investitionen optimal zu nutzen.

Regulierung und Compliance: Unterstützung von Kunden in stark regulierten Märkten bei der Einführung, Vermarktung und Verteidigung von Produkten auf internationaler Ebene, wobei das häufig komplexe und fragmentierte regulatorische Ökosystem zu bewältigen ist.

Frontier Smart Technologies: Entwicklung und Herstellung von Chips und Modulen für den DAB/DAB+-Radiomarkt mit einem Marktanteil von 80 % (ohne den Automobilmarkt)

Die Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 400 Mitarbeiter, in erster Linie Wissenschaftler und Ingenieure, die zusammen mehr als 30 Sprachen sprechen, und verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in Cambridge und Epsom sowie mehr als zehn weitere Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika.

