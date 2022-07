Absen erreicht mit der Unterzeichnung von 1000 globalen Vertriebspartnern einen historischen Meilenstein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der weltweit tätige Hersteller von LED-Lösungen, Absen, hat bekannt gegeben, dass ein historischer Meilenstein erreicht worden ist. Der Expansionsplan für Absens globales Partnernetzwerk war erfolgreich und hat die Marke von 1000 Vertriebspartnern erreicht. Das Partnernetzwerk ist ein Grundpfeiler der globalen Architektur von Absen. Der Erfolg der Rekrutierungskampagne stärkt die führende Position des Unternehmens als Spezialist für LED-Innovationen und -Technologien und unterstützt das Marktwachstum.

Der Markt für LED-Anzeigen verzeichnet weiterhin ein exponentielles Wachstum. Die LED-Display-Technologie hat sich als Standard für alle Anwendungen durchgesetzt und die einst etablierten, alternativen Technologien wie die Projektion überholt. Das Wachstum wird durch innovative technologische Entwicklungen wie die aktuelle Mikro- und Mini-LED-Technologie vorangetrieben. Mit der zunehmenden Verbreitung von Mikro- und Mini-LEDs schreiten neue Technologien voran und fördern die Nachfrage in der weltweiten LED-Branche.

Das Bestreben von Absen zur Vergrößerung seiner globalen Partnerschaftsreichweite durch die Ausweitung seiner Überseekanäle unterstützt direkt das exponentielle Wachstum der Branche.

Absen ist bereits in mehr als 130 Regionen tätig und deckt die Märkte im In- und Ausland mit einem Team von über 2.000 Mitarbeitern und Vertretern ab, die bis heute mehr als 50.000 Projekte durchgeführt haben.

Seit den Anfängen des Unternehmens im Jahr 2001 hat Absen mit dem Aufbau seines Netzes begonnen. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der LED-Branche verfügt Absen über eine beeindruckende Anzahl an etablierten globalen Partnerschaften und sucht die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die eine ähnliche Ideologie, eine ähnliche Vision und einen ähnlichen Antrieb wie Absen haben.

Die Vertriebspolitik von Absen basiert auf einem gesunden und effektiven Kooperationsumfeld, Rentabilität, Qualität und Service sowie dem Engagement und der Fähigkeit, global zu denken und gleichzeitig lokal zu handeln.

Laura Luo, Head of Global Markets bei Absen, erklärte: „Unternehmen entscheiden sich für Absen als geschätzten Partner unter anderem wegen des guten Rufs der Marke, der Organisation, der Produktqualität und der Vertriebspolitik."

„Im Gegenzug haben wir Partner gesucht und gefunden, die die unsere Geschäftsphilosophie teilen, die uns als Unternehmen sehr am Herzen liegt. Nachhaltiges Wachstum zu fördern wird eine gemeinsame Anstrengung sein, die wir mit unseren neuen Partnern angehen wollen."

Nachhaltigkeit ist neben Ehrlichkeit, Dankbarkeit und Verantwortung einer der zentralen Werte, auf die Absen seinen zwei Jahrzehnte währenden Erfolg als Marktführer zurückführt. In den letzten fünf Jahren hat Absen große Fortschritte bei seinen Verpflichtungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeinsparung gemacht und in dieser Zeit den Kohlendioxidausstoß um etwa 700.000 Tonnen reduziert.

Mit Blick auf die Zukunft werden die neuen hochkarätigen Partner durch das umfassende Wissen des Absen-Teams in einem durch Vertrauen geprägten Umfeld geschult, angeleitet und unterstützt und sie werden von den Möglichkeiten, die der Einsatz von LED auf dem globalen Markt bietet, voll profitieren.

Absen wird auch weiterhin neue Partnerschaften knüpfen. Der LED-Hersteller ist bestrebt, sein globales Netzwerk auszubauen, damit seine Leidenschaft für nachhaltige LED-Innovationen weltweit von gleichgesinnten LED-Integrationsunternehmen und letztlich von den Endverbrauchern selbst wahrgenommen werden kann.

Absen begrüßt jetzt und in Zukunft neue geschätzte Vertriebspartner.

