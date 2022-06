DAMAC Properties beginnt mit der Übergabe der DAMAC Towers Nine Elms in London

Dubai, Vae und London

Die Fertigstellung der DAMAC Towers Nine Elms ist ein Meilenstein für das Unternehmen, da es sein erstes Projekt in Europa ist

Die Projektübergabe erfolgt zu einer Zeit, in der das in Dubai ansässige Bauunternehmen weltweit schnell expandiert

DAMAC Properties freut sich, die Übergabe seines Vorzeigeprojekts in Europa bekannt zu geben - DAMAC Towers Nine Elms, ein 50-stöckiges Luxus-Zwillingsturmprojekt im gehobenen Londoner Stadtteil Zone 1 mit atemberaubender Innenausstattung von VERSACE. Das DAMAC-Kundenteam arbeitet unermüdlich daran, einen nahtlosen Übergang und eine reibungslose Übergabe für DTNE-Eigentümer zu gewährleisten.

Das Team fungiert als erste Anlaufstelle für Kunden, die im Gebäude ankommen, und hat einen durchgängigen Übergabeprozess geschaffen, der vom Erhalt der Übergabeerklärung bis zur physischen Übergabe des Wohnungsschlüssels an den Kunden reicht. Darüber hinaus wurde für Kunden, die nicht physisch anwesend sein können, eine Option für eine virtuelle Hausbesichtigung eingerichtet, was dem digitalen Ansatz von DAMAC entspricht.

„Unser Kundenbetreuerteam ist vor Ort, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alles in perfektem Zustand ist und die erforderlichen Zugänge funktionieren, bevor die Kunden zu ihrem Besichtigungstermin in ihre Häuser kommen", so Niall McLoughlin, Senior Vice President bei DAMAC.

Nine Elms ist das erste Projekt des in Dubai ansässigen Bauträgers in Europa und die erste europäische Zusammenarbeit zwischen VERSACE und einer neuen Wohnimmobilie in der Londoner Prime Zone 1. Das hochmoderne Hochhaus am Londoner Südufer im Stadtteil Nine Elms zeichnet sich durch eine einzigartige und ausgewogene architektonische Komposition aus, die sorgfältig ausgearbeitet wurde, um von allen Seiten beeindruckende Ausblicke zu ermöglichen. Die Immobilie wird über Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Penthouse-Wohnungen verfügen. Das DTNE verfügt im Südturm über 4.000 Quadratmeter Gemeinschaftsgärten und vier Etagen mit Büroflächen.

Die Innenausstattung von VERSACE verleiht dem schicken Zwillingsturm-Projekt einen zusätzlichen Hauch von Luxus und folgt auf frühere Kooperationen mit Versace bei der Innenausstattung von DAMAC-Türmen in Beirut und Jeddah. Neben VERSACE hat DAMAC mit verschiedenen anderen Marken wie CAVALLI, de GRISOGONO, Paramount, Rotana, Radisson und The Trump Organization zusammengearbeitet.

Nach einer Analyse des Immobilienberatungsunternehmens Savills liegt der durchschnittliche globale Aufschlag für Markenwohnungen gegenüber einem vergleichbaren Nicht-Markenprodukt bei 29 % auf ungewichteter Basis.

„Wir freuen uns, dass wir unser erstes Projekt in Europa abgeschlossen haben. DTNE ist für uns etwas ganz Besonderes, und wir sind mehr als zufrieden mit dem Endergebnis, das mit unseren schicken Außenanlagen und der modischen Inneneinrichtung von Versace Home wunderbar zusammenpasst", so McLoughlin.

Er fügte hinzu: „Es ist eine aufregende Zeit für DAMAC und wir sind dabei, unsere globale Präsenz durch die Prüfung von JV-Möglichkeiten auf der ganzen Welt zu erweitern."

Der wachsende Erfolg des Unternehmens im Laufe der Jahre und in jüngster Zeit durch die hervorragende Wirtschaftsleistung und die Prognosen für Dubai hat das Unternehmen dazu veranlasst, verschiedene Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten auf neuen Märkten zu prüfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850375/Damac_Towers.jpg

