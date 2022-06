Kedrion Biopharma für Innovation bei der Behandlung seltener Krankheiten ausgezeichnet

Fort Lee, N.J (ots/PRNewswire) - Kedrion Biopharma, ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von aus Plasma gewonnenen therapeutischen Produkten zur Behandlung seltener und schwerer Krankheiten spezialisiert hat, wurde von der National Organization for Rare Disorders (NORD) für RYPLAZIM®, die erste von der FDA zugelassene Behandlung für Plasminogenmangel Typ 1 (PLGD-1), mit einem Innovationspreis der Industrie ausgezeichnet. Das Produkt wurde von Kedrions kürzlich erworbener Tochtergesellschaft Prometic Bioproduction in Laval, Kanada, entwickelt.

Menschen mit PLGD-1 haben einen Mangel an Plasminogen. Dieses Protein ermöglicht es dem Körper, Fibrinklumpen abzubauen, die an den letzten Phasen der Blutgerinnung beteiligt sind. Dies führt zu einer Ansammlung von Fibrin und zur Entwicklung von Läsionen auf den Schleimhäuten im ganzen Körper.

Der Preis wurde am Sonntag bei den Rare Impact Awards von NORD in der Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio, verliehen. Rebecca Bialas, Präsidentin der Plasminogen Deficiency Foundation, überreichte den Preis an Giorgio Masetti-Zannini, VP, US Regional Commercial Director von Kedrion Biopharma, der den Preis im Namen von Kedrion Biopharma entgegennahm. „Wir danken NORD für diese Auszeichnung und für all die wichtige Arbeit, die sie leisten, um diejenigen zu unterstützen, die an seltenen Krankheiten und Leiden leiden", sagte Masetti-Zannini. Besondere Anerkennung möchte ich auch unseren Kollegen von Prometic in Laval, Kanada, zollen, deren Kreativität, harte Arbeit und Beharrlichkeit letztendlich zu dieser Behandlung geführt haben."

Paolo Marcucci, Vorstandsvorsitzender von Kedrion, zeigte sich erfreut über die Anerkennung: „Seit unserer Gründung haben wir uns der Aufgabe verschrieben, Menschen mit seltenen Krankheiten zu helfen. Unsere großzügigen Spender bieten uns die Möglichkeit, lebensverändernde Therapien zu entwickeln. Wir haben uns vor etwa fünfzehn Jahren auf die Suche nach einer Behandlung für Plasminogen-Mangel gemacht und nehmen diese Auszeichnung heute mit großem Stolz entgegen."

Rebecca Bialas, die Mutter eines Kindes mit PLGD-1, sagte: „Ich bin so dankbar, dass die Leute von Kedrion sich dieser Sache angenommen haben und all die wunderbaren Dinge tun, die sie tun. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass dies geschieht. Diese Behandlung hat uns die Hoffnung gegeben, dass wir unseren Kindern und sonstigen Patienten mit dieser Krankheit eine Zukunft bieten können."

