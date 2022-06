SPÖ-Matznetter ad WIFO/IHS-Prognose: Regierung gefährdet Österreichs Wirtschaft

Schlechte Konjunktur hausgemacht – Türkis-Grün versagt bei Maßnahmen gegen Inflation – SPÖ fordert Energiepreissenkung

Wien (OTS/SK) - „Die Wirtschaftsprognosen von WIFO und IHS sind höchst unerfreulich und ein Stück weit hausgemacht, denn die österreichische Bundesregierung hat keine oder die falschen Rezepte im Kampf gegen die Inflation und die zunehmend erlahmende Konjunktur. Damit richten ÖVP und Grüne nicht nur bei der Bevölkerung großen Schaden an, sondern sie gefährden dadurch auch die österreichische Wirtschaft“, so die Kritik von SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter am Versagen der Bundesregierung bei der Teuerung. ****

Einer der größten Preistreiber seien, so Matznetter weiter, die explodierenden Energiekosten. „Die Wirtschaft gerät dadurch zunehmend unter Druck. Während aber ein Teil der Wirtschaft von der Krise exorbitant profitiert und manche Energiekonzerne überbordende Übergewinne einstreifen, bekommen andere Wirtschaftszweige aufgrund der hohen Energiekosten immer mehr Probleme. Hinzu kommt noch die sinkende Kaufkraft der Bevölkerung, die massiv unter den gestiegenen Preisen leidet. Viele können sich das normale Leben nicht mehr leisten. Von außertourlichen Ausgaben wie etwa einem Urlaub ganz zu schweigen“, erläutert Matznetter.

In dieser mehr als prekären Situation seien die Maßnahmen der Bundesregierung, wenn überhaupt, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, meist aber eher kontraproduktiv, ist der SPÖ-Wirtschaftssprecher überzeugt. „Die Einmalzahlungen verpuffen, bevor sie überhaupt bei den Menschen ankommen. Sinnvoll und höchst an der Zeit für die Wirtschaft und die Bevölkerung ist das, was die SPÖ seit Wochen und Monaten fordert: Energiekosten runter, Kaufkraft nachhaltig steigern!“, so Matznetter abschließend. (Schluss) sr/lp

