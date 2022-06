Kaup-Hasler zum Tod von Regisseur Hans Hollmann: "Bahnbrechende, dabei detailgenaue Inszenierungen"

Wien (OTS) - „Hans Hollmann, der in Wien am Max-Reinhardt-Seminar ausgebildet wurde und die ersten zehn Berufsjahre als Schauspieler am Theater in der Josefstadt wirkte, prägte das Theaterleben im deutschsprachigen Raum über Jahrzehnte bedeutend mit“, würdigte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler das Schaffen des Regisseurs Hans Hollmann. „Österreichische Dramatik von Nestroy über Horvath bis Elfriede Jelinek war oft die Grundlage für seine bahnbrechenden, dabei detailgenauen Inszenierungen. Ob Wiener Festwochen, Burgtheater oder Theater in der Josefstadt – Wien war als Wirkungsstätte für Hans Hollmann von großer Bedeutung. So verdanken die Wienerinnen und Wiener ihm viele bewegende, berührende und zum Nachdenken anregende Theaterabende.“

Im Jahr 1969 erhielt Hans Hollmann die Josef-Kainz-Medaille.

