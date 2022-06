Spatenstich für neues RVW-Wohnprojekt in Wien Donaustadt – Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A, 1220 Wien

Wien (OTS) - Insgesamt 50 Vorsorgewohnungen mit 23 PKW-Stellplätzen stehen für KundInnen der Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) künftig im 22. Wiener Gemeindebezirk zur Verfügung. Am 29.06.2022 fand der Spatenstich für das Wohnbauprojekt in der Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A statt, an dem sich die RVW zu einem Drittel beteiligt. Der Bau wird von Breiteneder Immobilien errichtet, die Bauleitung hat Swietelsky inne.

Die Vorsorgewohnungen verfügen über 1 bis 4 Zimmer und haben eine Wohnfläche von 35m² bis 86m². Sie sind teilweise mit Loggia, Balkon, Terrasse oder Garten ausgestattet und werden ­– wenn gewünscht – über den Mietenpool der RVW verwaltet. Die hochwertige Innenausstattung inklusive kompletter Einbauküche sorgt für optimale Wohnqualität. Der Standort erweist sich aufgrund seiner ausgezeichneten Infrastruktur, bester Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie der naheliegenden Grünflächen als ideal für Vorsorgewohnungen.

Ideale Lage

Der Projektstandort in der Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A, 1220 Wien, bietet mit der naheliegenden U-Bahn-Station Kagran und mehreren Bussen nicht nur eine sehr gute Verkehrsanbindung, sondern auch zahlreiche unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten. Der nahe Kirschblütenpark und weitere Grünoasen im Umfeld geben ausreichend Platz für Erholung. So erreicht man die Alte Donau mit ihren vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und Gastronomieangeboten mit dem Fahrrad in wenigen Minuten. Zudem findet sich im Umkreis ein breites Spektrum an Schulen und Kindergärten. Arztpraxen, Apotheken und die nahe Klinik Donaustadt garantieren überdies ausgezeichnete medizinische Versorgung.

Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung, ist überzeugt, dass das neue Wohnprojekt rasch viele interessierte Anleger finden wird. „Wir sind Wiens führender Anbieter von Vorsorgewohnungen und wählen unsere Wohnbauprojekte möglichst perfekt aus. Die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die optimale Infrastruktur dieses Objektes im 22. Bezirk entspricht voll und ganz den hohen Ansprüchen einer Vorsorgewohnung. Man kauft eine Wohnung, vermietet diese und legt dadurch den Grundstein für ein gesichertes Zusatzeinkommen“, umreißt Weinberger-Fritz das Geschäftsprinzip, mit dem zahlreiche Anleger für ihre finanzielle Sicherheit vorsorgen. Der RVW-Mietenpool entlastet die WohnungseigentümerInnen zudem vom organisatorischen Aufwand des Vermietens und bietet zusätzlich Einkommenssicherheit.

Sebastian Unger, Geschäftsführer von Breiteneder Immobilien, freut sich über die Partnerschaft mit der Raiffeisen Vorsorge Wohnung: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der RVW wurde bereits bei vergangenen Projekten mehrfach unter Beweis gestellt. Mit dem Objekt in der Arakawastraße errichten wir nun einen weiteren hochwertigen Wohnbau. Als erfahrener Wohnbauträger stehen wir seit Jahrzehnten für Verlässlichkeit und hohe Professionalität.“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und Dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertig gestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt.

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Mag. Marion Weinberger-Fritz

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000

Fax: +43 (1) 533 3000-2995

vorsorgewohnung @ rvw.at

www.rvw.at