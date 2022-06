Weltmuseum Wien und PROSA "Projekt Schule für Alle" präsentieren literarische Arbeiten von jungen Menschen mit Fluchterfahrung

Neues Buch "PROSA für Welt" als Ergebnis eines gemeinsamen Literaturprojekts – Erscheinungstermin: 1.7.2022

Wien (OTS) - PROSA – in Wien steht das nicht nur für ein Genre in der Literatur, sondern auch für das Projekt Schule für Alle, das junge Menschen mit Fluchterfahrung unterstützt, sie auf den Pflichtschulabschluss vorbereitet, partizipative Arbeit leistet und rassismuskritische Kompetenzen vermittelt. Viele junge Erwachsene, die sich in Österreich in einem Asylverfahren befinden, haben in der Praxis große Schwierigkeiten, Zugang zu formaler Bildung zu erhalten. PROSA Projekt Schule für alle setzt sich dafür ein, diese Situation zu verbessern.

Für das Buchprojekt PROSA für Welt arbeitete das Weltmuseum Wien seit Herbst 2021 mit PROSA zusammen. Petra Fuchs-Jebinger, Leiterin der Kulturvermittlung des Weltmuseums Wien, lud Sassan Esmailzadeh von PROSA ein, die Ressourcen des Museums und seiner Sammlungen für ein literarisches Projekt zu aktivieren, bei dem die Deutschkenntnisse der Schüler*innen gefördert werden sollten.

Von Oktober 2021 bis Mai 2022 fanden kreative Schreibworkshops im Rahmen des Geschichts- und Deutschunterrichts im Museum statt. Dieser Unterricht bot auch die Möglichkeit, über das Museum, seine Sammlungen, seine Geschichte, die Ausstellungen und den Einfluss von Rassismus und Kolonialismus in der Geschichte des Museums zu lernen. Mit der inhaltlichen Begleitung von Kulturvermittler*innen des Weltmuseums Wien und unterstützt von den PROSA-Lehrenden verfassten die Schüler*innen im Rahmen der Workshops eigene Texte zu diesen Themen, zum Museum und zu Objekten, die sie interessierten. Sie gingen dabei Fragen nach wie Was ist Aneignung? Was ist Rassismus? Was ist Kultur?

Die dabei entstandenen rund 50 literarischen Arbeiten erscheinen nun mit 1. Juli 2022 im Buch PROSA für Welt. Literarische Texte für alle. Ergänzt werden die Texte in der Publikation durch Bilder der Objekte, zu denen die Erzählungen, Miniaturen und Gedichte geschrieben wurden. Die Arbeiten zeigen die Sichtweisen von Menschen, die sich im Prozess des Spracherwerbs von Deutsch als Zweitsprache befinden und deren Leben geprägt von Fluchterfahrungen ist.

Die Schüler*innen haben unterschiedliche Sprachniveaus, daher haben auch ihre Texte unterschiedliche Niveaus, die jeweils im Buch gekennzeichnet sind. Das Buch stellt somit auch ein wertvolles Lernmaterial dar, sowohl für Schulen als auch für das Weltmuseum Wien: Schüler*innen lernen anhand von Texten, die andere Schüler*innen verfasst haben. So soll vermittelt werden, dass es nicht darum geht, perfekte Texte zu schreiben, denn auch der einfachste Text ist am Ende wertvoll – sowohl für die nächsten Deutsch-Lernenden als auch für das Weltmuseum Wien, dessen Objekte nun „persönliche Objekttexte“ erhalten haben.

Der Erlös des Buches kommt zur Gänze der PROSA-Schule zugute und wird wiederum zur Finanzierung neuer Schulplätze verwendet. Die Schüler*innen haben dadurch ein Projekt geschaffen, das auch anderen hilft, die in ihrer Situation sind.

„Ich freue mich sehr, dass die Ergebnisse des Projekts nun in Buchform vorliegen“, so Jonathan Fine, Direktor des Weltmuseums Wien. „Dieser Band repräsentiert das enorme Potenzial und die Leistungen der PROSA-Schüler*innen. Aber ich vermute, dass die weniger greifbaren Ergebnisse der durch PROSA ermöglichten Bildung genauso wichtig sind – wenn nicht sogar noch wichtiger. Ich möchte den Schüler*innen für ihren Mut, ihre Offenheit und ihre Beiträge danken – und dafür, dass sie zu uns ins Museum gekommen sind.“

PROSA für Welt

Literarische Texte für Alle (Band 2)

Hg. von Muhammet Ali Baş, Luca Manuel Kieser und Katharina Pressl

Erscheinungstermin: 1.7.2022

Bestellbar unter www.prosa-schule.org/projekte

Demnächst erhältlich im Shop des Weltmuseums Wien

Buchvorstellung und Lesung am Freitag, den 1. Juli 2022 um 19 Uhr im Literaturhaus Wien. Alle Infos auf https://www.literaturhaus.at/

Aviso: Im Rahmen der ORF-Langen Nacht der Museen am 1. Oktober 2022 findet ebenfalls eine Lesung aus PROSA für Welt im Weltmuseum Wien statt.



Sprachförderung im Weltmuseum Wien

Das Weltmuseum Wien setzt in seinen Programmen einen besonderen Schwerpunkt auf die Sprachförderung und bietet dazu regelmäßig Veranstaltungen an:

Die Weltmuseum Wien Friends veranstalten in Kooperation mit der Kulturvermittlung an jedem dritten Montag des Monats das Sprachencafé für Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch und Spanisch.



Ganz neu gibt es nun auch jeden Montag ein Online-Sprachencafé, bei dem anhand von Themen rund um die Inhalte des Museums Deutsch gelernt werden kann.



Für Deutschklassen und Deutschgruppen von Erwachsenen gibt es spezielle DaZ-Programme.



Über PROSA

PROSA Projekt Schule für Alle bietet Basisbildungs- und Pflichtschulabschlusskurse für junge Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung an. Die Bildungstätigkeit findet im Dreieck von Sozialarbeit, Unterricht und sozialer Inklusions- bzw. Nachbar*innenschafts-Arbeit statt. Flucht ist eine emotional belastende Erfahrung und braucht eigene Räume zur Aufarbeitung. Soziale Arbeit, die direkt am Lernort wirkt, ermöglicht den emotionalen und sozialen Folgen der Flucht einen Platz zu geben, damit Fortschritt gelingen kann. Zudem stehen individuelle Vertrauenspersonen sowie Buddies den Teilnehmenden als Bezugspersonen zur Verfügung. Weitere Infos unter https://www.prosa-schule.org/

