Bauarbeiten für Neugestaltung der Landesstraße B 30 in Niederfladnitz gehen in Endphase

LR Schleritzko: Fahrbahn, Gehsteige und Abstellflächen saniert

St. Pölten (OTS) - Die Nebenflächen an der Landesstraße B 30 im Ortsgebiet von Niederfladnitz wurden in den vergangenen Jahren etappenweise saniert. Die Fahrbahnerneuerung bildet nun den Abschluss der Arbeiten für die Neugestaltung der Landesstraße B 30 in Niederfladnitz im Gemeindegebiet von Hardegg. Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugte sich kürzlich über den Stand der Bauarbeiten und betonte: „Rund 20 Prozent des NÖ Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Das Aussehen unserer Orte wird in ganz entscheidendem Ausmaß von den Straßen geprägt. Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern.“

Die Arbeiten an den Nebenflächen, mit welchen im Juni 2020 begonnen wurde, gehen nun in die Endphase. Dabei wurden entlang der Landesstraße B 30 auf einer Länge von rund 700 Metern bestehende Gehsteige saniert, verbreitert bzw. neu errichtet. Wo es die örtlichen Verhältnisse zugelassen haben, wurden für den ruhenden Verkehr Abstellflächen und Parkplätze angelegt. Den Abschluss der Bautätigkeit bildet die Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 30 im Ortsgebiet von Niederfladnitz. Dabei wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 700 Metern in einer Stärke von 16 Zentimetern abgefräst und eine neue 13 Zentimeter starke bituminöse Tragschichte und eine drei Zentimeter starke Deckschichte wieder aufgebracht.

Da nach dem westlichen Ortsende von Niederfladnitz die Fahrbahn der Landesstraße B 30 ebenfalls zahlreiche Schäden aufweist, hat sich der NÖ Straßendient entschlossen, rund einen Kilometer im angrenzenden Freilandbereich ebenfalls zu sanieren. Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung starten am 11. Juli und werden unter Sperre in einem Zeitraum von rund zwei bis drei Wochen durchgeführt. Die beschilderte Umleitung erfolgt über Hofern, Oberfladnitz und Pleissing.

Die Arbeiten an den Nebenflächen führt die Straßenmeisterei Retz in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region aus. Die Gesamtbaukosten (Fahrbahn und Nebenflächen) belaufen sich auf rund 610.000 Euro, wobei etwa 340.000 Euro vom Land und rund 270.000 Euro von der Stadtgemeinde Hardegg getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

