Immobilienrecht: PwC Legal verdoppelt Team in Wien

Wien (OTS) -



Mit Juli steigen fünf hochqualifizierte neue Jurist:innen bei PwC Legal ein

Simone Maier-Hülle (48) schließt sich als Partnerin an, Manuela Maurer-Kollenz (60) und Dr. Mario Schiavon (60) als Director, Anna Schimmer (32) als Rechtsanwältin und Gabriel Eder (28) als Rechtsanwaltsanwärter

PwC Legal bildet mit dieser Erweiterung eines der größten Immobilienrechtsteams am Wiener Markt

Nach über einem Jahrzehnt Niedrigzins und schnellem Wachstum werden am Immobilienmarkt starke Veränderungen und eine dynamische Gesamtsituation erwartet. PwC Legal, die Rechtsanwaltsgesellschaft des weltweit tätigen Beratungsunternehmens PwC, stockt daher die Immobilienrechtsgruppe in Wien massiv auf: Fünf Jurist:innen samt Team wechseln mit Juli in die Kanzlei im 54. Stock des DC Towers in der Donaucity.

Zu den Zugängen zählen Simone Maier-Hülle und Manuela Maurer-Kollenz samt ihrem Team, Anna Schimmer und Gabriel Eder von Müller Partner Rechtsanwälte. Alle sind auf Immobilienrecht spezialisiert, vor allem auf Bauträgerrecht, Miet- und Wohnrecht, immobilienrechtliche Prozessführung und nationale Immobilientransaktionen. Maier-Hülle steigt bei PwC als erfahrene Partnerin ein. Zuvor war sie seit 2018 Partnerin bei Müller und davor bei der von ihr gegründeten Einheit NMH2. Maurer-Kollenz wird Director und war seit 2012 Partnerin bei Müller beziehungsweise deren Vorgängerkanzlei Willheim Müller sowie davor seit 1996 Partnerin bei Fiebinger Polak Leon. Weiters unterstützen Anna Schimmer als Rechtsanwältin und Gabriel Eder als Rechtsanwaltsanwärter das PwC Legal Team. Mario Schiavon erweitert das Team zudem als Director und erfahrener Spezialist für cross-border Immobilientransaktionen. Zuletzt war er als selbstständiger Rechtsanwalt tätig und leitete 2018 bis 2020 die Immobilienrechtspraxis von Taylor Wessing in Wien.

„Wir sehen die neue Gesamtsituation am Immobilienmarkt als strategische Chance und haben uns entschieden, diese offensiv zu nutzen. Dazu freuen wir uns bei PwC Legal, nun mit diesem spezialisierten, diversen und großen Team alle auf uns wartenden Aufgaben zu erfüllen“, so Christian Öhner, Managing Partner von PwC Legal in Österreich.

Schon bisher hat die Kanzlei internationale Immobilientransaktionen, Projektentwicklungen sowie gewerbliche Großprojekte aus einem Guss beraten, also gesellschaftsrechtlich, steuerrechtlich und immobilienrechtlich – mit vier ausschließlich auf Immobilienrecht spezialisierten Jurist:innen. Aber die neue Situation wird zu einem massiven Anstieg aller Beratungsleistungen am Immobilienmarkt führen. „Mit der Erweiterung des Teams haben wir hochqualifizierte Kolleg:innen gewonnen, die Jahrzehnte an Erfahrung mitbringen und unsere strategischen Ansichten teilen. Wir werden sie alle benötigen, um die vielen Projekte abzuwickeln, die sich bereits ankündigen, aber auch um alles anbieten zu können, was es an Spezialisierung am Markt gibt – vom Baurecht, Green Lease, betreuten Wohnprojekten bis zum gewerblichen Mietstreit“, so Karl Koller, Partner und Head of Real Estate bei PwC Legal in Österreich abschließend.

Über PwC Legal

"PwC Legal" bezeichnet in Österreich die oehner & partner rechtsanwaelte gmbh PwC, welche in Kooperation mit der PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main steht.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

