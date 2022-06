Erfrischend optimistisch: Tourismus blickt mit Zuversicht auf den Sommer

LR Danninger: „Tourismus in Niederösterreich nähert sich mit Siebenmeilen-Stiefeln dem Vorkrisen-Niveau“

St. Pölten (OTS/NLK) - Kurz vor den Sommerferien wurden die ersten Hochrechnungen für die Tourismusstatistik im Mai präsentiert. Die Entwicklung in Niederösterreich ist durchwegs positiv und stimmt daher die Tourismusbranche optimistisch auf die nächsten Wochen ein. Auch die Buchungslage für die Sommermonate ist laut Umfragen in der Branche zufriedenstellend.

Die erste Hochrechnung für den Mai 2022 wurde gestern von der Statistik Austria veröffentlicht: 617.000 Nächtigungen wurden in Niederösterreich verbucht, das ist im Vergleich zum Mai 2021 eine Steigerung von 95,8%. 187.800 Nächtigungen wurden dabei von ausländischen Gästen getätigt, mehr als doppelt so viel (429.800) von inländischen. Bei den Ankünften (251.800) ist sogar ein Plus von 152% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Tourismuslandesrat Jochen Danninger erläutert: „617.000 Nächtigungen im Mai sind für Niederösterreich durchwegs gut zu bewerten. Im Vergleich zum Vorjahr, das voll unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stand, bedeutet das fast eine Verdopplung der Nächtigungszahlen. Klarerweise machte auch das Comeback des ausländischen Gastes diese Aufholjagd möglich. Im Vergleich zu unserem bisherigen ‚Rekordjahr‘ 2019 liegen wir zwar noch bei einem Minus von knapp zwölf Prozent, aber die Zahlen zeigen ganz deutlich: Der Tourismus in Niederösterreich nähert sich mit Siebenmeilen-Stiefeln dem Vorkrisen-Niveau! Unser großes Ziel, dieses Rekordniveau wieder zu erreichen, ist in Griffweite. Ich danke allen Gastgeberinnen und Gastgebern für ihren unermüdlichen Einsatz, unseren Gästen einen unvergesslichen Sommer in Niederösterreich zu bescheren. Mit einem neuen Reiseführer haben wir 100 Tipps zusammengetragen, die sich auch perfekt bei einem mehrtätigen Urlaub im Weiten Land erleben lassen.“

Betrachtet man die Nächtigungen im bisherigen Jahresverlauf von Jänner bis Mai, wurden seit Jahresbeginn 2.099.300 Nächtigungen in Niederösterreich getätigt. Dabei sticht vor allem das Plus bei den ausländischen Gästen von 166 Prozent hervor. Der Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, Michael Duscher, betont: „Die Sommerferien stehen vor der Tür und wer noch keinen Urlaub gebucht hat, bekommt wohl spätestens jetzt Lust dazu. Niederösterreich ist auch für Kurz-und Spätentschlossene die perfekte Wahl! Die Buchungslage ist niederösterreichweit generell zufriedenstellend, es gibt aber sicher noch genügend Möglichkeiten für eine gelungene Auszeit in Niederösterreich. Hier finden garantiert alle das Richtige:

Erholungssuchende die Erholung, Sportfans die perfekte Infrastruktur, Kulturaffine den ganzen Sommer lang ein abwechslungsreiches und erfrischend anregendes Programm!“ Niederösterreich ist ein bequem und klimafreundlich erreichbares Ausflugs- und Urlaubsziel mit einem immensen Reichtum an Möglichkeiten: Kultur, Kulinarik, Sport und Erholung – alles ist hier auf hohem Niveau und mit herzlicher Gastlichkeit möglich.

Tipps und Anregungen für den gelungenen Urlaub in Niederösterreich finden Interessierte im brandneuen „100 Jahre Niederösterreich“-Reiseführer mit vielen Insider-Tipps aus allen Regionen Niederösterreichs. Der neue Reiseführer kann kostenlos unter 100malstaunen.at bestellt oder online durchgeblättert werden. Informationen, Urlaubsideen und Packages auf www.niederoesterreich.at

