Gratulation! Das Frauenhaus Linz wird 40

Wir danken dem gesamten Team anlässlich der heutigen Jubiläumsfeier

Wien (OTS) - Dieses Jahr feiert das Frauenhaus Linz sein 40-jähriges Bestehen. Seit vier Jahrzehnten bietet das Linzer Frauenhaus Schutz, Sicherheit und Perspektive für Frauen und ihre Kinder. Partnergewalt war in den letzten Jahrzehnten allgegenwärtig, ist in Zeiten von diversen Krisen ein brennendes Thema und auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung präsenter denn je.

Das Frauenhaus Linz begeht sein 40-jähriges Bestehen am 30. Juni 2022 um 17 Uhr mit einer Jubiläumsfeier im Lentos Kunstmuseum Linz (Anmeldung unter office @ frauenhaus-linz.at ). Von 1. bis 18. Juli 2022 läuft darüber hinaus die Ausstellung „WARNSIGNALE häuslicher Gewalt“ im Wissensturm Linz.

Neben der Frauenhausarbeit leistet das Team des Frauenhauses Linz im Rahmen des Projekts StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt wichtige Gewaltprävention durch lokale Gemeinwesensarbeit, welche die Zivilgesellschaft als wichtiges Schutznetz für betroffene Frauen aktiviert. StoP setzt genau dort an wo Gewalt passiert – nämlich in der Nachbarschaft.

Frauenhäuser sind wichtiger denn je

Gewalt gegen Frauen hat ein alarmierendes Ausmaß angenommen. Immer mehr Frauen leben in Hochrisikosituationen und müssen um ihr Leben bangen und die Femizide nehmen nicht ab – ganz im Gegenteil. Gäbe es keine Frauenhäuser, hätten wir eine noch höhere Rate an Femiziden und Mordversuchen an Frauen. Männergewalt gegen Frauen hat es bereits vor Corona gegeben, aber die Pandemie hat die Situation noch zusätzlich verschärft. Frauenhäuser sind daher lebensrettende Einrichtungen, sie sind Intensivstationen für Gewaltschutz und Gewaltprävention. Sie bieten nicht nur Schutz und Sicherheit für Frauen, sondern auch für deren Kinder – Frauenhäuser sind auch Kinderschutzhäuser. Jeder Cent, der in diese Opferschutzeinrichtungen fließt, dient dazu, Frauen und ihren Kindern ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Solange strukturelle Benachteiligung von Frauen in allen Lebensbereichen vorherrscht, werden Frauen von Gewalt betroffen sein. Deshalb sind Frauenhäuser und andere Gewaltschutz-Einrichtungen unverzichtbar und müssen endlich flächendeckend ausgebaut werden!

Jubiläumsfest: 40 Jahre Frauenhaus Linz

Input von Margret Schnetgöke, Dipl.-Psychologin und Expertin für gendersensible Arbeit zu Gewalt an Frauen, anschließend Expert*innen-Diskussion und musikalische Begleitung durch Wendi Gessner.

Ausklang beim Buffet und mit Musik von DJ Beatrice.



Anmeldung unter office @ frauenhaus-linz.at

Datum: 30.06.2022, 17:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Url: https://www.frauenhaus-linz.at/

Rückfragen & Kontakt:

AÖF - Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser

Mag.a Maria Rösslhumer

maria.roesslhumer @ aoef.at

Tel.: 0664 793 07 89

www.aoef.at