Love is on air: 26. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel präsentiert

Zehn neue Folgen Marke Nina Horowitz ab 11. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Am 11. Juli 2022 starten die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in ihre 26. Saison. Zur Präsentation der diesjährigen Staffel des Kultformats mit zehn neuen Folgen – jeweils montags um 20.15 Uhr in ORF 2 – stachen Gestalterin Nina Horowitz und ihr Team am gestrigen Mittwochabend, dem 29. Juni, mit dem ORF-„Love Boat“ – dem DDSG-Schiff „MS Blue Danube“ – am Wiener Donaukanal „in See“. Mit von der Bootspartie waren neben neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die Horowitz heuer auf ihrer Suche nach dem persönlichen Liebesglück begleitet, u. a. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer, Produzent Kurt G. Mrkwicka und DDSG-Chef Wolfgang Fischer. Zu sehen gab es filmische Kostproben der neuen Staffel, die insgesamt 54 interessante Singles aus ganz Österreich porträtiert. Die große Staffelbilanz, die zeigt, wie es so manchen partnersuchenden Damen und Herren nach ihrer Bewerbung ergangen ist, steht am 17. Oktober auf dem Programm. Eines verspricht die „Kupplerin der Nation“ schon jetzt: „Es wird wieder alles andere als fad!“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Starkes Gespür für Menschen und deren Geschichten“

„Die ORF-‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ sind seit mehr als 25 Jahren ein unverwechselbares Stück österreichischer TV-Geschichte und zu Recht ein Publikumshit, weil sie für etwas stehen, das sie in diesem Formatsegment einzigartig macht: ein starkes Gespür für Menschen und deren Geschichten, ihre bedingungslose Authentizität sowie journalistische Unverkennbarkeit“, sagt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. „Was Elizabeth T. Spira erfolgreich ins Leben gerufen und mehr als zwei Jahrzehnte aufgebaut hat, hat Nina Horowitz seit 2020 meisterhaft fortgesetzt. Die Entscheidung des ORF, dieses rot-weiß-rote Original, das all die Jahre dank der öffentlich-rechtlichen Gebührenfinanzierung ermöglicht wird, mit neuer Besetzung fortzuführen, war richtig. Unsere Zuseherinnen und Zuseher können sich auch heuer auf eine unterhaltsame neue Staffel der liebevollen und kultigen Menschenporträts freuen“, so der ORF-Chef.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Eigene Handschrift“

„Sommer und ‚Liebesg’schichten‘ – das gehört unweigerlich zusammen. Bereits zum dritten Mal führt Nina Horowitz als Sendungsmacherin durch das Kultformat von ORF 2. Es ist ihr gelungen, diese starke Marke in ihren Grundfesten zu erhalten und dennoch mit ihrer ganz eigenen Handschrift zu versehen und etwas Neues daraus zu machen. Dazu möchte ich ihr und ihrem Team gratulieren. Und unserem Publikum wünsche ich viel Freude beim Zusehen!“, sagt ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer.

Nina Horowitz: „Alles andere als fad!“

Nach zwei erfolgreichen Staffeln der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ 2020 und 2021, die im Vorjahr im Schnitt 931.000 Zuseher/innen bei einem Marktanteil von 34 Prozent verfolgten, geht Sendungsmacherin Nina Horowitz als leidenschaftliche „Kupplerin der Nation“ nun in ihre dritte Runde. Für sie ist mittlerweile „ein Sommer ohne ‚Liebesg’schichten‘ wie ein Heurigenabend ohne Liptauerbrot. Nicht vorstellbar!“ Besonders glücklich zeigt sie sich über die neuen Kandidatinnen und Kandidaten: „Ich hatte wieder das Glück, ganz unterschiedliche Singles zu treffen, die sich bei uns beworben haben: Otto, einen Tierpräparator in Pension, der seinem Singledasein jetzt endlich ein Ende setzen will. Gina, eine ehemalige Swingerclub-Betreiberin, die mir spannende Geschichten über ihr Berufsleben erzählt hat und an die große Liebe glaubt. Und Marissa, eine Heilmasseurin und Schamanin, die fest davon überzeugt ist, dass das Schicksal den einen, den richtigen Mann für sie bereithält. Es wird also wieder alles andere als fad in der neuen Staffel“, betont Horowitz.

Singles zwischen 22 und 90 aus ganz Österreich: Wien, NÖ, OÖ Top 3 im Bundesländer-Ranking

Die 54 Singles, jeweils 27 Damen und Herren, die heuer ihr Glück bei den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ versuchen, sind im Alter zwischen 22 und 90 Jahren und kommen aus ganz Österreich. Das Bundesländer-Ranking führt Wien mit 15 Bewerberinnen und Bewerbern an. Auf Platz zwei rangiert Vorjahressieger Niederösterreich mit zwölf partnersuchenden Singles. Platz drei belegt mit sechs Beziehungswilligen das Land Oberösterreich. Mit Salzburg, Tirol, Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland sind gleich fünf Bundesländer mit je vier einsamen Herzen in der Sendung vertreten. Aus Vorarlberg kommt ein Kandidat.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es ab 16. Juli samstags um 9.50 Uhr in ORF 2 bzw. um 10.45 Uhr in 3sat.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort zu finden ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

Weitere Details zur neuen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind unter presse.ORF.at abrufbar.

