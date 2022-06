FPÖ - Nepp: SPÖ macht Wien zu einem Eldorado für ausländische Investoren

Wohnbauförderung muss attraktiviert – Grundverkehrsgesetz verschärft werden

Wien (OTS) - „Das Grundverkehrsgesetz muss dringend verschärft werden. Es kann nicht sein, dass Auslandsinvestitionen in den Wiener Immobilienmarkt den ohnehin gigantischen Preisdruck weiter verschärfen“, fordert Nepp Beschränkungen. „Gleichzeitig muss die Wohnbauförderung attraktiviert werden – und wir brauchen endlich wirklich transparente Bauträgerwettbewerbe im geförderten Wohnbau“, setzt Nepp nach. „Das Grundverkehrsgesetz liegt in der Landeskompetenz. Wir werden SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf die Probe stellen: Steht er auf Seiten der Finanzwelt oder der Wiener“, schließt Nepp und kündigt entsprechende Initiativen im Rathaus an.

