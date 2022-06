TRIGOS 2022 geht an refurbed

Nachhaltigkeitspreis für Wiener Scale-up

Wir sind von Anfang an am Markt angetreten, um grundlegende Strukturen in unserer Wegwerfgesellschaft zu verändern und unsere Welt nachhaltiger zu machen. Umso mehr freuen wir uns, wenn uns dies nicht nur schrittweise gelingt, sondern unser Angebot auch angenommen – und ausgezeichnet – wird. Das motiviert uns unglaublich und stärkt uns den Rücken bei der Umsetzung unserer Vision Peter Windischhofer, Co-Founder refurbed

Wien (OTS) - Die uneingeschränkte Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft, die sich bei refurbed in jedem Aspekt des Geschäftsmodells widerspiegelt, hat dem Wiener Scale-up den renommierten Nachhaltigkeitspreis Trigos in der Kategorie „Social Innovation & Future Challenges 2022“ eingebracht.

Den Ausbau einer neuen Konsumkategorie, die zwischen „neu“ und „gebraucht“ eine ressourcenschonende Alternative am internationalen Markt etabliert hat, würdigte die Expertenjury gestern mit dem Trigos 2022. Das Thema „E-Waste“ ist dabei nur eines der globalen Gesellschaftsprobleme, welches refurbed konkret verändert. Schließlich bietet das Refurbishment den Kund*innen die Möglichkeit, mind. 12 Monate Garantie auf generalüberholte Elektronik-Produkte zu erhalten, ist dabei bis zu 40 Prozent günstiger und reduziert bei Smartphones den CO2-Ausstoß gegenüber dem Neukauf um stolze 70 Prozent.

Im Mai dieses Jahres hat refurbed darüber hinaus gleich die nächste Kategorie auf seinem nachhaltigen Online-Marktplatz eröffnet: Fashion. Dort finden Kund*innen neue Mode aus recycelten Materialien und refurbed wurde damit zur ersten Multicategory Platform, auf der Kund*innen zentral nachhaltige Produkte unterschiedlicher Kategorien kaufen können. „Durch die Erschließung von neuen Bereichen fördert refurbed die Kreislaufwirtschaft insgesamt und trägt so zur Änderung des Konsumverhaltens bei“, begründete die Expertenjury ihre Entscheidung.

Das Gründer-Trio bestehend aus Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl zur Auszeichnung: „ Wir sind von Anfang an am Markt angetreten, um grundlegende Strukturen in unserer Wegwerfgesellschaft zu verändern und unsere Welt nachhaltiger zu machen. Umso mehr freuen wir uns, wenn uns dies nicht nur schrittweise gelingt, sondern unser Angebot auch angenommen – und ausgezeichnet – wird. Das motiviert uns unglaublich und stärkt uns den Rücken bei der Umsetzung unserer Vision “, so Peter Windischhofer über den Trigos und die geplanten Expansionsschritte.

Refurbed ist der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished Produkte in der gesamten DACH-Region. 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründet, beschäftigt refurbed mittlerweile mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Plattform bietet vollständig erneuerte elektronische Geräte bis zu 40% günstiger und mit mindestens zwölf Monaten Garantie an. Durch das Refurbishment wird 70% weniger CO2 als bei der Herstellung eines Neugeräts ausgestoßen. Für jedes verkaufte Produkt wird zudem ein Baum gepflanzt. Refurbed ist damit CO2-negativ, weil das Green-Tech-Start-up mehr CO2 kompensiert als durch das Refurbishment verursacht wird. Alle refurbed Produkte sind somit 100% nachhaltiger als Neugeräte. Mittlerweile umfasst das Sortiment auf dem Marktplatz mehr als 18.000 Produkte – von Smartphones, Laptops und Tablets bis zu Haushaltsgeräten oder E-Bikes. Seit Mai 2022 bietet refurbed in seiner Kategorie Fashion auch neue Mode aus recycelten Materialien an. Aktuell ist refurbed in 12 Ländern aktiv, darunter Österreich, Deutschland, Schweden, Italien, Irland, Frankreich und Dänemark. Weitere Informationen: www.refurbed.at

