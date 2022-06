22. Bezirk: Country-Quartett „New West“ im Kultur-Stadl

Zählkarten für 1. Juli: 0677/630 19 868, Auskunft: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - „Go For The Best – New West“ lautet das Motto des seit über 20 Jahren erfolgreich musizierenden Quartetts „New West“. Am Freitag, 1. Juli, spielt das Ensemble ab 19.00 Uhr im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Das Publikum hört traditionelle und moderne Country-Rhythmen, darunter zahlreiche Eigenkompositionen. Die besten Lieder aus den CDs der Combo, darunter das Album „Stay On Track“, dürfen im dem zünftigen Country-Programm nicht fehlen. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden des Publikums werden erbeten. Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ organisiert das Konzert und gibt Zählkarten aus. Reservierung: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Besucher*innen des „Kultur-Stadls“ werden um Beachtung der geltenden Corona-Regeln ersucht. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Kapelle „New West“ gehören die Musiker Helmut Mitteregger (Gitarre, Mandoline, Banjo, Fiedel, Gesang), Katarina Mitteregger (Bass, Gitarre, Gesang), Thierry Massoubre (Gitarre, Banjo, Gesang) und Yasemin Lausch (Schlagzeug, Percussion) an. Die Country-Formation zeichnet sich sowohl durch große Spielfreude und feine instrumentale Technik als auch durch gut ins Ohr gehende Vokal-Darbietungen aus. Eine umfassende Präsentation der beliebten Band ist im Internet zu lesen: www.newwest.at.

Über sonstige Veranstaltungen im „Kultur-Stadl“ informiert die ehrenamtlich tätige Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. E-Mails an die Vereinsleiterin: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse