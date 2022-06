„Kabarettgipfel“, „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“ am 1. Juli in ORF 1

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln heißt es am Freitagabend in ORF 1! Ein „Kabarettgipfel“, „Fakt oder Fake“ und die „Was gibt es Neues? – Classics“ stehen am Freitagabend, dem 1. Juli 2022, auf dem Spielplan. Bei Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Omar Sarsam, Alex Kristan und dem Duo BlöZinger steht der „Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr unter dem Motto „Glück und Unglück“. In „Fakt oder Fake“ um 21.25 Uhr konfrontiert Clemens Maria Schreiner Magda Kropiunig, Gregor Seberg und Günther Lainer mit interessanten Behauptungen. Und Oliver Baier präsentiert in den „Was gibt es Neues? – Classics“ um 22.20 Uhr die Highlights der vergangenen beiden Jahre.

„Kabarettgipfel“ mit Resetarits, Vitásek, Sarsam, Kristan & dem Duo BlöZinger um 20.15 Uhr

Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Omar Sarsam, Alex Kristan und das Duo BlöZinger erklimmen diesmal den Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle und widmen sich dem Thema „Glück und Unglück“. Lukas Resetarits beklagt sich, dass er noch nie irgendwo was gewonnen hat, obwohl er in jungen Jahren Tausende Teilnahmekarten bei Preisausschreiben eingeschickt hat. Omar Sarsam hat beobachtet, dass ausgerechnet Unfallchirurgen die glücklichsten Mediziner sind. Andreas Vitásek hat sich den glücklichen Buddha als Vorbild auserkoren, vor allem beim Nichtstun. Alex Kristan setzt die Weisheit chinesischer Philosophen der Weisheit des Wiener Grantlers gegenüber. Und zum Schluss wird die deutsche Version von „Always Look on the Bright Side of Life“ angestimmt.

„Fakt oder Fake“ mit Kropiunig, Seberg und Lainer um 21.25 Uhr

„Fakt oder Fake“ möchte die Zuseher/innen auf unterhaltsame Art sensibilisieren, achtsamer mit Nachrichten oder Alltagsmythen umzugehen und vermeintliche Fakten zu hinterfragen. Clemens Maria Schreiner konfrontiert in dieser Folge Magda Kropiunig, Gregor Seberg und Günther Lainer mit interessanten Behauptungen, so zum Beispiel mit der Frage, ob Schnaps wirklich die Verdauung anregt.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 22.20 Uhr

In den „Was gibt es Neues? – Classics“ sind die witzigsten Fragen und Antworten aus den vergangenen zwei Jahren der beliebten Frage-Comedy mit Oliver Baier zu sehen. Dieser Mix soll den treuen Fans helfen, die Sommerpause zu überbrücken.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at