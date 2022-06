Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 1.7.: Geschäftsideen mit Blockchain-Technik

Wien (OTS) - Robert Uitz-Dallinger berichtet von der Blockchain- und NFT-Messe in New York und darüber, wie die neue Technik bald die Welt der Wirtschaft auf den Kopf stellen könnte – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 1. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Wer Blockchain hört, denkt meist an Bitcoin und andere Kryptowährungen. Vor kurzem noch als „die“ Zukunft der Bezahlung und Anlage gesehen, sind die Kurse jetzt abgestürzt. Das ändert aber nichts am großen wirtschaftlichen Potenzial der zugrunde liegenden Blockchain-Technik. Die mehr als 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der weltgrößten Messe für Blockchain und NFT in New York haben sich soeben mit den konkreten Anwendungen der neuen Technologie im Alltag beschäftigt, und davon gibt es viele, die schon auf den Markt drängen. Die bekanntesten kommen aus der Kulturszene, wo NFTs als neue Form der digitalen Kunst einen Boom erlebt haben. Doch auch in den Bereichen Logistik, Gaming und Markenschutz gibt es zahlreiche Projekte, die es schon in die sogenannte echte Welt geschafft haben.

