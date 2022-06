Sima/Blum: Transportfahrrad-Förderung mit bis zu 1.000 Euro

Auch Rollstuhl-Fahrräder werden gefördert – Grätzlrad-Flotte wird ausgeweitet

Wien (OTS) - Aufgrund der erfreulich großen Nachfrage nach einer Förderung von Transportfahrrädern in den Jahren 2020 und 2021 startet die Stadt Wien bald eine neue Förderschiene: Ab Herbst wird der Kauf von Cargo Bikes für Privatpersonen mit bis zu 1.000 Euro gefördert. Darüber hinaus werden auch sogenannte „Spezialfahrräder“ wie Rollstuhl-Lastenräder oder Rollstuhl-Rikschas gefördert, die überwiegend dem Transport von gehbehinderten Personen dienen. Im Zuge der Förderung wird auch die Flotte des städtischen Lastenrad-Sharing-Angebots „Grätzlrad Wien“ weiter aufgestockt. Der entsprechende Antrag wurde heute im Gemeinderatsausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität beschlossen.

„Um den Klimaschutz in Wien voranzutreiben, braucht es eine Vielzahl von Maßnahmen. Neben dem Ausbau der Öffis, von Sharing-Angeboten und der Radinfrastruktur fördern wir auch Transportfahrräder. Sie sind gerade im städtischen Raum eine tolle Möglichkeit, größere Gegenstände, Einkäufe und auch Kinder von A nach B zu bringen. Die Förderungen wurden bisher sehr gut angenommen und daher starten wir eine neue Offensive“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Wer sich überlegt, ein Transportfahrrad anzuschaffen, kann daher ab 3. Oktober 2022 mit einer finanziellen Unterstützung der Stadt Wien mit bis zu 1.000 Euro rechnen. Abgewickelt wird die Förderung durch die Mobilitätsagentur Wien.

Martin Blum, Geschäftsführer der Mobilitätsagentur, erklärt: „Aktuell kann man sich in Wien über 20 Grätzlräder kostenlos ausleihen. Im Zuge der Förderung wollen wir das Transportfahrrad-Sharing der Stadt weiter ausbauen. Damit noch mehr Menschen die Vorteile eines Cargo Bikes nutzen können, ohne gleich eines kaufen zu müssen.“

Finanzielle Unterstützung für klimafreundliche Mobilität

Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Wien sollen Möglichkeit auf eine Förderung bekommen. Maximal werden 50 Prozent des Kaufpreises bis zu einer Höhe von 800 Euro refundiert werden. Handelt es sich um ein Lastenfahrrad mit Elektromotor erhöht sich die Fördersumme auf maximal 1.000 Euro.

Diese Förderung gilt für neu gekaufte Transportfahrräder. Die Förderung gilt rückwirkend, Transportfahrräder die ab 1. März 2022 gekauft wurden, können zur Förderung eingereicht werden.

Die Transportfahrradförderung der Stadt Wien für Privatpersonen soll im Oktober 2022 starten und bis Ende 2026 laufen.

Förderung von Rollstuhl-Lastenrädern und Rollstuhl-Rikschas

Insbesondere um auch Menschen mit Gehbehinderungen klimafreundliche Mobilität leichter zu ermöglichen, werden von der Stadt Wien zukünftig auch sogenannte „Spezialfahrräder“, wie Rollstuhl-Lastenräder und Rollstuhl-Rikschas gefördert. Beantragen können diese Förderungen Privatpersonen sowie gemeinnützigen Unternehmen und Vereine. Die Fördersumme je Spezialfahrrad liegt bei maximal 1.000 Euro.

Grätzlräder für Wien

Neben der Förderung von Lastenrädern für die Wienerinnen und Wiener soll es auch neue Grätzlräder geben. Derzeit umfasst die Flotte des kostenlosen Sharing-Angebots der Stadt 29 Transportfahrräder. Ab diesem Jahr sollen weitere hinzukommen.

Vereine oder Unternehmen, die ein Grätzlrad gefördert bekommen, verpflichten sich, es mindestens zwei Jahre lang der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Bilanz: 614 geförderte Räder in den Jahren 2020, 2021

Zwischen April 2020 und Juni 2021 wurden 614 Lastenräder für Privatpersonen von der Stadt Wien gefördert. Unter den geförderten Cargo Bikes waren auch zehn Grätzlräder.

Transportfahrräder erleichtern den Alltag



Der Einkauf auf dem Markt, im Baumarkt oder Möbelhaus, die benötigten Dinge für einen Ausflug mit der Familie in den Park oder auf die Donauinsel finden darin Platz. Wer nach dem Frühjahrsputz alte Möbel, leere Flaschen etc. zum Mistplatz bringen muss, kann dafür ein Transportfahrrad nutzen. Und natürlich kann man im Transportfahrrad auch Kinder kutschieren. All das, ohne dabei schädliche Emissionen auszustoßen. Eine Win-Win-Situation für die Menschen und das Klima.

Förderung beantragen ab 3. Oktober 2022

Ab 3. Oktober 2022 können Förderungen auf der Website www.fahrradwien.at beantragt werden. Details zur Förderabwicklung und Förderkriterien sind auf www.fahrradwien.at/transportfahrrad verfügbar.

