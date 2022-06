Ein Fest für den steirischen Wein auf Schloss Ottersbach

Das sind die Siegerinnen und Sieger der Woche Wein-Challenge 2022

Wien (OTS) - Zum 19. Mal suchten die RegionalMedien Steiermark im Rahmen der Woche Wein-Challenge heuer die besten Weine der Steiermark. Bereits Anfang Juni traf sich die Fachjury in der Obst- und Weinbauschule Silberberg, um aus 923 eingereichten Weinen in 14 Kategorien die Finalistinnen und Finalisten für die Woche Wein-Challenge zu ermitteln.

Beim großen Abschlussevent am 29. Juni im Schloss Ottersbach der Familie Abel hatte die Fach- und Genussjury das letzte Sagen. Bewertet wurden die Weine nach einem Notensystem von 1 bis 6, wobei der Durchschnitt aus allen Bewertungen errechnet wurde und der Sieg an den Wein mit der niedrigsten Platznummer ging.

"Mir persönlich tut es sehr leid, dass ich nicht jedem Finalisten einen Siegerpokal überreichen kann, es ist wie beim Hahnenkammrennen, wo es um Hundertstel-Sekunden geht", dankte Brigitte Gady, Geschäftsstellenleiterin der RegionalMedien Steiermark am Standort Leibnitz, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Gleich im Anschluss der Verkostung und strengen Auswertung fand die Siegerehrung und Überreichung der Urkunden an die würdigen Gewinnerinnen und Gewinner statt. Die Siegerinnen und Sieger der Woche Wein-Challenge 2022 finden Sie hier im Überblick:

Welschriesling: Weinhof Riegelnegg Stammhaus, Südsteiermark DAC

Weißburgunder: Weingut Lamprecht am Pössnitzberg, Südsteiermark DAC

Muskateller: Weingut Kodolitsch, Gamlitz

Sauvignon Blanc: Weinhof Loder Taucher, Vulkanland Steiermark DAC

Morillon: Weingut Schmölzer, Südsteiermark DAC

Schilcher: Weingut Schilcherei Jöbstl, Klassik, Weststeiermark DAC

Scheurebe: Weinhof und Gasthaus Ortner

Rotwein Vielfalt: Weinhof Platzer, Cuvée Königsrot 2020

Riedenwein Sauvignon Blanc: Weingut Familie Hiden, Ried Hochgrail 2020

Riedenwein Burgunder: Weingut Altenbacher, Chardonnay, Ried Hochstrandl, Vulkanland Steiermark DAC 2019

Traminer: Weingut Domittner-Klöcherhof, Gewürztraminer Vulkanland Steiermark DAC

Wein kreativ: Obst- und Weinhof Gögg, Souvignier Gris

Qualitätssekt: Weingut Hirschmugl - Domaene am Seggauberg, Decto Rosso Steiermark Reserve

Wermut: Weinhof Nekrep

Bild1: Am Mittwoch wurden die Siegerinnen und Sieger der Woche Wein-Challenge im Schloss Abel in Ottersbach gefeiert.

Bild2: Bei der großen Siegerehrung im Anschluss an die Verkostung wurden alle Finalistinnen und Finalisten der 14 Kategorien geehrt.

Bild3: Brigitte Gady, Geschäftsstellenleiterin der RegionalMedien Steiermark am Standort Leibnitz, bei der Siegerehrung mit Moderator Gregor Waltl.

