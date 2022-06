Biodiversität: 15.000 m2 Blumenwiese in voller Pracht

Rekultivierung durch das Familienunternehmen Kovanda bringt ehemalige Schotter-Flächen in Blütenpracht. Kovanda investiert konsequent in die Natur und setzt sich für Biodiversität ein.

Wien (OTS) - „ Uns liegt die Natur am Herzen: Aktuell freuen wir uns über die blühende Pracht auf unserer 15.000 Quadratmeter großen Blumenwiese in Gerasdorf. Die Felder haben wir mit der Biodiversitätsmischung ‚Bienentracht pluss‘ bepflanzt, die, wie der Name schon sagt, speziell Bienen anlockt und für eine natürliche Bestäubung von Blumen, Gräsern und weiteren Pflanzen sorgt “, betont KR Leopold Kovanda des Familienunternehmens Kovanda. Auf einer ehemaligen Schotter-Deponie wachsen und gedeihen nun Ringelblumen, Sonnenblumen, Kümmel, Fenchel, Leindotter, Koriander, Kresse, Rotklee, Weißklee, Hornklee, Luzerne, Futterkohl, Inkarnatklee, Phazelie, Senf, Buchweizen und Malve. Erfreulich ist außerdem, dass auch viele Wildtiere wie Rehe, Hasen, Enten und Fasane oft das begrünte Gelände von Kovanda besuchen. Auf weiteren Äckern werden ab Juli Weizen, Mais, Sommergerste und Sonnenblumen geerntet.

Die Natur von Gerasdorf im Fokus

„ Wir sind ein Familienunternehmen, das seit Generationen in Gerasdorf tätig ist. Deshalb liegt uns die zukunftsorientierte Gestaltung unseres Ortes am Herzen “, führt KR Leopold Kovanda weiter aus und ergänzt: „ Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz. Für uns spielen zudem Biodiversität und die Kreislaufwirtschaft eine wesentliche Rolle. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unser Unternehmen dahingehend bestmöglich aufzustellen! “ Zahlreiche Projekte dazu wurden von Kovanda bereits umgesetzt: Im Vorjahr baute das Unternehmen eine eigene Photovoltaik-Anlage und platzierte Bienenstöcke unter anderem auf dem Schafberg. Damit entsteht einerseits saubere Energie, die in die Energieversorgung des Unternehmens eingespeist wird. Andererseits wird die natürliche Bestäubung von Blumen, Gräsern und weiteren Pflanzen ermöglicht. Zudem hat Kovanda die Schaffung des grünen Hügels, der nun Schafberg genannt wird, mit einer Fläche von 22,5 Hektar umgesetzt. Mehr als 7.100 Bäume wachsen auf einer Fläche von 50.000 m² und 12 Schafe (fünf Coburger Fuchssafe und sieben Shropshire-Schafe) leben zur nachhaltigen und umweltschonenden Landschaftspflege auf dem Schafberg.

Bilder: Blumen- und Pflanzen auf der 15.000m2 großen Blühwiese von Kovanda in Gerasdorf. Copyright: Kovanda

Über Kovanda:

Die Firma Kovanda ist ein Familienbetrieb in zweiter Generation unter der Leitung von KR Leopold und KR Ing. Eva Kovanda. Kovanda ist Hersteller von Fertigbeton und bietet verschiedene Dienstleistungen wie Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Gewinnung von Kies (Sand-Schotter), Recycling und Transporte für das Baugewerbe. Über 100 MitarbeiterInnen sorgen für einen reibungslosen Ablauf und Zufriedenheit der Kunden.

