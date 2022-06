ORF III am Freitag: Konzerthighlights live-zeitversetzt vom „Woodstock der Blasmusik“ aus Oberösterreich

Außerdem: „Salem Aleikum“ mit Peter Alexander, „Kultur Heute Spezial“ zum Österreichischen Filmpreis

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 1. Juli 2022, präsentiert ORF III ein „Kultur Heute Spezial“ zum Österreichischen Filmpreis, danach steht in der Reihe „Filmschatz Österreich“ der Komödienklassiker „Salem Aleikum“ mit Peter Alexander auf dem Programm. Anschließend überträgt ORF III live-zeitversetzt vier Konzerte vom diesjährigen „Woodstock der Blasmusik“ in Oberösterreich – mit Fäaschtbänkler, The Timberwolves, Keller Steff BIG Band und den Kaiser Musikanten.

Im Vorabend widmet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) in einer Spezialausgabe dem Österreichischen Filmpreis, der Donnerstagabend in Grafenegg verliehen wird.

Anschließend folgt mit „Salem Aleikum“ ein heimischer Filmschatz aus dem Jahr 1959. Der Lehrer und Hobbymusiker Peter Karmann, gespielt von Publikumsliebling Peter Alexander, trifft in einer Bar seinen ehemaligen Freund Henri Holler (Rudolf Platte), der mit seinem Ballett gerade vor der Abreise zu einer Afrika-Tournee steht. Sofort ist Peter für die Revue engagiert, auf der Fahrt wird er jedoch für den berüchtigten Schmugglerkönig Castillo gehalten – merkwürdige Überraschungen sind die Folge.

Mehr als 60.000 Fans pilgern jährlich nach Ort im Innkreis, um die perfekte Mischung aus Volksmusik, Swing, Funk, oder Reggae zu erleben. Ab 21.45 Uhr überträgt ORF III in Kooperation mit dem Landesstudio Oberösterreich erstmalig und live-zeitversetzt Konzerthöhepunkte vom „Woodstock der Blasmusik“: Es spielen Fäaschtbänkler, The Timberwolves (23.05 Uhr), Keller Steff BIG Band (0.20 Uhr) und zum Abschluss des Abends die Kaiser Musikanten (1.40 Uhr).

