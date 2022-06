#healthhacks-Kampagne von bettertogether für GÖG erfolgreich bei DPOK

Preisträger in der Kategorie „Gesundheit & Soziales“ und unter den fünf erfolgreichsten TikTok-Kampagnen

Wien (OTS) - Low Carb? No Carb? Das Netz ist voller Mythen und Fake News über Gesundheit. Wie können sich Jugendliche orientieren? Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) hat sich – im Auftrag des BMSGPK – zum Ziel gesetzt, evidenzbasiert, partizipativ und zielgruppengerecht Mädchen und Jungen zwischen 14 und 17 vertrauenswürdige Infos über Bewegung und Ernährung zu liefern. bettertogether, unsere Digitalagentur shift01 und Schrägstrich Kommunikationsdesign haben dies in der Social Media-Kampagne #healthhacks umgesetzt. Die Kampagne wurde beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation in der Kategorie „Gesundheit & Soziales“ ausgezeichnet und gehört zu den besten Fünf in der Kategorie TikTok-Kampagnen. Insgesamt gab es beim DPOK heuer über 500 Einreichungen.

Fokus der Video-Kampagne #healthhacks für die Kanäle TikTok, Instagram und YouTube lag auf der Partizipation von Jugendlichen. So wurden die Themen und Fragen aus den Bereichen Gesundheit und Bewegung von den Jugendlichen selbst ausgewählt und von jugendlichen Moderator:innen in zielgruppengerechten Clips beantwortet. 1,5 Mio Views sprechen für die Qualität der Kampagne. „Für die GÖG ist das eine schöne Bestätigung, dass wir mit der partizipativen und zielgruppengerechten Herangehensweise an das Thema Jugendgesundheit richtig liegen“, so Edith Flaschberger, Projektleiterin und Stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem (KoGuG) in der GÖG.

„Wir sind ein bisschen wie David gegen Goliath gegen Größen wie BMW und die Deutsche Telekom angetreten und freuen uns umso mehr über das positive Feedback und die guten Plätze. Und wir gratulieren den Kolleg:innen von Linz Tourismus und FORAFILM für die ‚Mutigste Kampagne‘“, so Raphaela Pammer, Senior Consultant und Leiterin der Kampagne #healthhacks.

https://healthhacks.at/

https://www.tiktok.com/@healthhacks_at

https://www.instagram.com/healthhacks_at/

https://www.youtube.com/channel/UCNyt1l4TAEcbe4_oatKeZyA



