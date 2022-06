Open-Air Kultur bei freiem Eintritt: Festival „Kaleidoskop – Film und Freiluft“ startet am Freitag am Karlsplatz

Programmvielfalt mit Filmen aus 17 Städten in aller Welt und performativen Intro-Veranstaltungen

Wien (OTS) - Am Freitag findet der erste von insgesamt 17 Abenden Film und Freiluft am Karlsplatz statt. Mit 17 verschiedenen Filmen entsteht auf der Leinwand ein Kaleidoskop aus filmischen Formen, urbanen Räumen, Lebensrealitäten und Erzählungen aus 17 Städten, zwischen Metropolis und Peripherie.

Die Filme werden in Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt. Freitag und Samstag stehen zusätzlich deutsche Untertitel sowie Gebärdensprachdolmetschung für die Intro-Veranstaltung zur Verfügung. Eröffnet wird Kaleidoskop am Freitag mit dem im Tschad spielenden Film LINGUI, der als Österreich-Premiere gezeigt wird.

An jedem Abend gibt es vor dem Film eine Einführung, die von Filmschaffenden, Künstler_innen und Aktivist_innen gestaltet wird.

Die Intro-Veranstaltungen finden als Hinführung zu den Filmen jeweils am Veranstaltungsbeginn in Form von künstlerischen und partizipativen Beiträgen statt. Das breite Spektrum der Performances reicht von einer interaktiven Karaoke-Session, Tanzperformances und elektroakustischen Sound Pieces über Lecture Performances, Dance Battles und Vinyl-Sessions bis hin zu futuristischen Formaten mit Kunstkollektiven.

Kaup-Hasler: Pulsierender Ort der Stadt als wunderbare Festival-Kulisse

„Dieser pulsierende Ort der Stadt ist eine wunderbare Kulisse für ein Festival, das ein anspruchsvolles und diverses Programm für alle bietet“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Ich freue mich, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten die Wienerinnen und Wiener diese Vielfalt bei freiem Eintritt genießen können.“

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam in die Rhythmen unterschiedlicher urbaner Räume einzutauchen und miteinander Kino zu erleben, das berührt, unterhält und amüsiert, zum Nachdenken und zum Diskutieren, zum Träumen und zum Handeln anregt", so die Kuratorinnen von CineCollective, Djamila Grandits, Marie-Christine Hartig, Lisa Mai und Doris Posch.



Programmausblick

Der Eröffnungsfilm LINGUI wird von der Performance „UN VIOLADOR EN TU CAMINO (LAS TESIS)" mit dem Kollektiv Feministisches* Bloco Descolonial und Chile Despertó Viena (u.a.) sowie einer Performance von Enesi M. gerahmt, die sich gegen sexualisierte Gewalt und strukturelle Ungerechtigkeiten auf globaler Ebene aussprechen.



Am Samstag, 3. Juli stimmt Adia Trischler mit dem partizipativen Intro „MMMHMMMMMMMMM (A Brief Explanation of Time by an African American Woman Who is Exhausted by White People Not Using Google So I Thought I'd Help Everyone Out)" aus der Serie „Black Google" auf RESIDUE ein.



Cléo Cohen, Regisseurin des Dokumentarfilms QUE DIEU TE PROTÈGE (MAY GOD BE WITH YOU) ist bei Kaleidoskop am Sonntag, 4. Juli zu Gast. In der nach ihrer Großmutter benannten Intro-Performance „NEJMA — PERFORMATIVE RECORDED MONOLOGUE FROM AN ARAB-JEW IN FRANCE" gibt Cléo Cohen Einblick in den persönlichen Umgang mit jüdisch-arabischem kulturellen Erbe.





Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz

1.–17. Juli 2022



Beginn jeweils 21:00 Uhr

Eintritt frei, freie Platzwahl

Filmvorführungen bei jedem Wetter

Gastronomie ab 19:00 Uhr

Programm & Infos:

www.kaleidoskop.film





Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter, SKYunlimited

elke.weilharter @ skyunlimited.at

+43 699 1644 8000



Anne Katrin Feßler

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

+43 1 4000 - 811 91

annekatrin.fessler @ wien.gv.at