„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Hoffnung bewahren, gerade jetzt – Wie geht das?“

Am 1. Juli um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein erholsamer, schöner Sommer, um die persönlichen Batterien aufzuladen – danach sehnen sich die meisten von uns. Doch ist es überhaupt möglich, in Zeiten von Krieg, Klimakatastrophe, Inflation und Pandemie zuversichtlich zu bleiben? Viele Menschen sind angesichts all der Krisen einfach müde. Dazu kommen finanzielle Sorgen oder die Angst, im Winter kein warmes Zuhause zu haben. Woraus kann man Kraft und Hoffnung schöpfen, wenn nach jeder Krise schon wieder eine neue auftaucht? Darüber diskutieren am Freitag, dem 1. Juli 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ Elisabeth Gürtler und Ulrich Körtner.

Für die Hotelmanagerin Elisabeth Gürtler kann all das nur mit Disziplin und Optimismus bewältigt werden.

Der Medizinethiker Ulrich Körtner hält dagegen, dass zuallererst unsere Sorgen und Ängste ernster genommen werden müssen.

