FPÖ – Berger: Stadt muss endlich gegen Straßenrowdys in Favoriten aktiv werden

Antrag auf Maßnahmenpaket und Einberufung eines „Runden Tisches“ wurde von Rot-Pink-Grün abgelehnt

Wien (OTS) - Im Laufe der letzten Jahre hat sich auf dem Gebiet der Filmteichstraße im 10. Bezirk eine Szene etabliert, die mittlerweile nicht nur die Lebensqualität der Anrainer zerstört hat, sondern auch ein Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer – vor allem für Passanten darstellt, die die nahegelegene Gastronomie oder das Familienausflugsziel „Kurpark Oberlaa“ aufsuchen. Raserei, Driftorgien, Burn-Outs, Lärmterror, Hupkonzerte von Hochzeitgesellschaften, eigenmächtige Straßenabsperrungen uvm. durch meist Nicht-Österreicher lassen in diesem Teil der Stadt Wien mittlerweile jegliche Lebensqualität vermissen.

„Zum Leidwesen wurden betroffene Anrainer sowohl von den zuständigen Stellen des Landes Wien sowie des Bundes mit ihren Sorgen im Stich gelassen. So wird dieser Missstand aktuell von der Volksanwaltschaft behandelt, die sehr wohl diese gefährlichen Zustände erkannt hat und nun Behördenmissstände prüft. Es gilt möglichst schnell Maßnahmen zu treffen, um diesem Problem Herr zu werden und dabei Entscheidungsträger aber auch durch den Missstand Betroffene miteinzubeziehen“, fordert der Obmann der FPÖ Favoriten, LAbg. Stefan Berger rasches Handeln. Als erste Maßnahme fordert er von der Landespolizei verstärkte Polizeikontrollen, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Im Zuge des Wiener Rechnungsabschlusses hat die FPÖ einen Antrag eingebracht, in dem von der zuständigen Stadträtin Sima die Einberufung eines „Runden Tisches“ und die Erarbeitung eines Maßnahmenpakets gefordert wurden. Diesem wurde allerdings von Rot, Pink und Grün nicht zugestimmt. „Es ist unfassbar, wie wenig sich die Stadtregierung um die Bedürfnisse der Wiener schert. Offenbar will man sich eine gewisse Klientel erhalten – durch die Finger schauen die Anwohner des betroffenen Gebietes“, kritisiert Berger der abschließend nochmals auf die Notwendigkeit eines Maßnahmenpaktes hinweist, um in der ‚Filmteichstraße‘ endlich wieder für Ruhe zu sorgen.

