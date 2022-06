ASFINAG: Ostösterreich startet in die Sommerferien – Reisewelle in Richtung Süden

Ab Freitagmittag deutlich mehr Verkehr zu erwarten; Ironman in Kärnten am Sonntag

Wien (OTS) - Am Freitag endet im Osten Österreichs das Schuljahr. Mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet damit etwa die Hälfte der österreichischen Bevölkerung in die Sommerferien. Bereits ab Freitagmittag rechnet die ASFINAG daher mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen in Richtung Süden. Vor allem die A 2 Südautobahn, die A 4 Ostautobahn und die A 9 Pyhrnautobahn ab Graz dürften dabei zu den Hotspots zählen.

Damit der Urlaub bereits mit der Fahrt beginnt und nicht zum Stress wird, empfiehlt die ASFINAG, die Route vor dem Start genau zu prüfen und sich über das Verkehrsgeschehen entlang der Strecke auf asfinag.at oder mithilfe der ASFINAG-App zu informieren. Die App bietet nicht nur alle Infos über Unfälle, Baustellen, Rastplätze und E-Ladestationen, sondern auch Live-Einblicke durch 1.800 Webcams.

Ironman in Kärnten, Blasmusik im Innkreis, Nachtsperren beim Katschbergtunnel

Am Sonntag ist in Kärnten der Tag der „eisernen Sportlerinnen und Sportler“. Der Ironman rund um den Wörthersee bringt allerdings auch Sperren mit sich: Betroffen davon ist auch die S 37 Klagenfurter Schnellstraße, die zwischen 6.30 und voraussichtlich 13.30 Uhr von Klagenfurt Nord bis St. Veit in Richtung Norden gesperrt werden muss. Ebenfalls teilweise gesperrt sind die Anschlussstellen der A 2 Südautobahn Krumpendorf und Minimundus.

Bis Sonntag ist Ort im Innkreis in Oberösterreich das „Woodstock der Blasmusik“. Mehr als 60.000 Besucher werden erwartet, bei An- und Abreise ist auf der A 8 Innkreis Autobahn mit Verzögerungen zu rechnen, insbesondere auch aufgrund der Sperre des Grenzübergangs Suben wegen Bauarbeiten auf deutscher Seite.

In den zwei Nächten von Dienstag, den 5. Juli, bis Donnerstag, den 7. Juli, finden im Katschbergtunnel auf der A 10 Tauernautobahn in Richtung Villach dringend erforderliche Wartungsarbeiten statt. Gearbeitet wird zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh, wobei es dabei auch zu fünf Anhaltungen mit einer Dauer bis zu jeweils einer Stunde kommt.

Eine nächtliche Umleitung wird in den beiden Nächten vom 5. bis zum 7. Juli auch auf der A 9 Pyhrnautobahn zwischen Rottenmann und Trieben in Richtung Süden/Spielfeld eingerichtet. Grund sind Arbeiten im Baustellenbereich, die noch rechtzeitig vor dem Start der zweiten Reisewelle am übernächsten Wochenende fertiggestellt werden müssen.





