Creative Business Cup: Österreichisches Start-up plasticpreneur holt Gold bei internationalem Wettbewerb

Das Kärntner Unternehmen plasticpreneur überzeugte mit ihrer Lösung zum Recycling von Plastik. Damit gewinnt Österreich zum zweiten Mal beim Creative Business Cup (CBC) in Kopenhagen.

Wien/Kopenhagen (OTS) - Mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 45 Ländern ist der Creative Business Cup (CBC) in Kopenhagen einer der wichtigsten internationalen Wettbewerbe, um das Potenzial von innovativen und kreativen Start-ups aufzuzeigen.

Heuer ging die Auszeichnung für das beste Unternehmen an plasticpreneur. Das österreichische Social & Green Tech-Unternehmen hat zum Ziel, unterschiedlichsten Zielgruppen weltweit Zugang zu einfach bedienbaren und kleinen Recycling-Maschinen zu verschaffen. Damit ermöglicht das Unternehmen, Kunststoffverarbeitung und -recycling als Handwerk, das bis heute fast ausschließlich der Industrie vorbehalten ist. Österreich ist somit das einzige Land, das bereits zum zweiten Mal eine Goldmedaille beim CBC gewinnen konnte.

„Kreative und innovative Lösungen sind für den Standort Österreich von besonderer Bedeutung. Es freut mich daher besonders, dass die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer heuer den Wettbewerb für sich entscheiden konnten. Es zeigt, dass die heimischen Unternehmen nicht nur hervorragend aufgestellt sind, sondern auch wichtige Lösungen weltweit zur Verfügung stellen können. Damit positioniert sich Österreich erfolgreich als Innovationsstandort“ , gratuliert Wirtschaftsminister Martin Kocher dem Sieger-Team plasticpreneur.

„Der Creative Business Cup präsentiert die besten Lösungsansätze von innovativen Start-ups. Wie das Team von plasticpreneur zeigt, nehmen österreichischen Unternehmen hier eine Vorreiterrolle auf europäischer Ebene ein. Herzliche Gratulation an das ganze Team zu diesem Erfolg. Als aws unterstützen wir innovative Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum internationalen Markterfolg und freuen uns, dass wir auch plasticpreneur bereits auf ihrem Weg begleiten konnten“ , sagt aws Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Zukunftsträchtiges und nachhaltiges Geschäftsmodell

Das Kärntner Unternehmen plasticpreneur hat im Rahmen des Förderungsprogramm aws First Inkubator seine Idee zu einem Geschäftsmodell entwickelt. Wurde danach mit Zuschuss-Förderungen unterstützt und nicht zuletzt konnte mit der Förderung aws Technologie-Internationalisierung ein Proof of Concept für Einsatzszenarien in Uganda geschaffen werden. Aktuell hat das Unternehmen bereits Kundinnen und Kunden in 70 Ländern auf 6 Kontinenten, stellt eine Reihe von Maschinen in Österreich her und beschäftigt ein Team von 11 Personen. Aufgrund des innovativen, zukunftsträchtigen und nachhaltigen Geschäftsmodells wurde plasticpreneur von der aws zum CBC in Kopenhagen entsendet.

„Wir freuen uns sehr über diese hochkarätige, internationale Auszeichnung. Mit unserer Technologie möchten wir weltweit Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung ihrer kreativen, innovativen und stark nachgefragten Produkte aus recyceltem Kunststoff unterstützen. Wir möchten dazu beitragen, dass Kunststoffabfälle abseits des industriellen Recyclings, dezentral und in kleinem Rahmen für neue, kreative Lösungen eingesetzt werden. Der Creative Business Cup war für uns eine einzigartige Möglichkeit das Start-up plasticprenuer vor einer internationalen und interdisziplinären Jury zu präsentieren, sich mit Kreativunternehmerinnen und -unternehmern auszutauschen und neue Ideen zu sammeln“ , sagt Marissa Florian, Head of Marketing & Finance bei plasticpreneur.

Über den Creative Business Cup

Der Creative Business Cup (CBC) ist ein internationaler Wettbewerb für nachhaltige und kreative Projekte und Start-ups und findet jährlich in Kopenhagen/Dänemark statt.

Am Creative Business Cup 2022 beteiligen sich 45 Länder, die im Vorfeld des Wettbewerbs mit Hilfe eines Auswahlverfahrens jeweils einen nationalen Gewinner ermitteln. Für Österreich wurde in einem nationalen Vorentscheid das Unternehmen plasticpreneur gewählt und für die Teilnahme am Global Creative Business Cup nominiert.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

