AVISO – DI, 5. Juli 15:15 Uhr: Gewessler und Aschbacher zu "35 Jahre Österreich bei der Europäischen Weltraumorganisation"

Wien (OTS) - Österreich beteiligt sich seit 1975 an Programmen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und ist seit 1987 Vollmitglied. Mit dem Vollbeitritt zur ESA hat Österreich vor 35 Jahren einen der wichtigsten Schritte hin zur Weltraumnation gelegt. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und ESA-Generaldirektor Dr. Josef Aschbacher laden anlässlich des Jubiläums zum Pressegespräch und ziehen Bilanz, geben Ein- und Ausblicke auf die mittelfristigen Schwerpunkte und zeigen auf welchen Beitrag die Raumfahrt zur grünen und digitalen Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft leistet.



Teilnehmer:innen:

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Dr. Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation



Zeit:

Dienstag, 5. Juli 2022, 15:15 Uhr



Ort:

Wolke 19, Wolke 19 im ARES Tower, Donau-City-Strasse 11, 1220 Wien (https://eventwolken.at/wolke-19#c25)



Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Eine Akkreditierung unter samson.sandrieser-leon@bmk.gv.at ist erforderlich. Die Möglichkeit via Live-Stream an der Pressekonferenz teilzunehmen ist gegeben. Den Link erhalten Sie nach der Anmeldung.

Nach der Pressekonferenz bestehen ggf. kurze Interviewmöglichkeiten mit dem ESA Generaldirektor.



Mit Beginn 16:00 Uhr findet im Anschluss an das Pressegespräch die Jubliäumsveranstaltung mit der Österreichischen Weltraumcommunity ebenfalls in der Wolke 19 statt.



Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Florian Berger

Pressesprecher der Bundesministerin

01/71162-658010

florian.berger @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at



ESA - European Space Agency

Simona Nichiteanu

Media Relations Officer

+49 160 92948915

simona.nichiteanu @ ext.esa.int

www.esa.int