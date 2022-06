Purer Sommergenuss mit der Wiener Stadthalle und Holiday on Ice

Eintauchen ins Summerfeeling mit Eiscreme, Sommereislaufen, Kreativwettbewerb und heißen Beats

Wien (OTS) - Die längsten Tage des Jahres, strahlender Sonnenschein, Ferienbeginn: Es ist Sommer! Und so gelingt an heißen Tagen auch in der Stadt entspanntes Urlaubsfeeling:

Willkommene Abkühlung mit Genuss

Mit den Temperaturen steigt momentan auch die Sehnsucht nach Abkühlung. Die Aktion „Heiß auf Eis“ kommt da genau richtig: Beim Kauf von Tickets für die spektakuläre neue Holiday on Ice-Show SUPERNOVA an den Kassen der Wiener Stadthalle gibt es im Juli und August köstliches Schöller-Eis und Sommereislauf-Gutscheine für die EisStadthalle als Zugabe. Die Sommeraktion gilt von Freitag, 1. Juli bis Mittwoch, 31. August 2022 und solange der Vorrat reicht.

Der Kreativität freien Lauf lassen

Die Urlaubszeit macht den Kopf frei und lässt neue Ideen zu, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Der Holiday on Ice-Kreativwettbewerb lädt daher zum Experimentieren ein. Der Aufruf lautet: Sende uns dein selbstgemaltes Bild zum Thema „Eine Reise zu den Sternen: Holiday on Ice SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle“. Das Team der Wiener Stadthalle wählt unter allen Einsendungen fünf Gewinner*innen aus, die als Preis jeweils 1 x 2 Tickets für die glamouröse Premiere von Holiday on Ice SUPERNOVA am Mittwoch, 18. Jänner 2023 in der Wiener Stadthalle erhalten. Zudem werden die fünf prämierten Bilder in den Social Media-Kanälen der Wiener Stadthalle veröffentlicht. Nähere Infos unter: Kreativwettbewerb

Lieblingsbands live erleben

Was wäre ein Sommer ohne den passenden Soundtrack? Die fulminanten Konzerte in der Wiener Stadthalle machen so manchen Sommerabend unvergesslich: Für Furore sorgen The Killers am Dienstag, 12. Juli, Harry Styles am Samstag, 16. Juli, Pearl Jam am Mittwoch, 20. Juli, Aryana Sayeed am Samstag, 23. Juli, David Garrett am Mittwoch, 24. August sowie Pizzera & Jaus von Donnerstag, 25. August bis Samstag, 27. August.

Die Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle ist Österreichs wichtigstes Veranstaltungszentrum mit über 300 Veranstaltungen und rund einer Million Besucher*innen jährlich. Große Eisshows sind seit jeher eng mit der Geschichte der Wiener Stadthalle verbunden. Schon im Jahr der Eröffnung 1958 gastierte die Wiener Eisrevue in der Wiener Stadthalle. 1974 feierte Holiday on Ice erstmals Premiere in der Halle D und begeistert seither ohne Unterbrechung jährlich Zehntausende mit einer neuen hochkarätigen Eisshow und Eiskunstlauf auf Weltklasseniveau. In den Jahren 2021 und 2022 folgte aufgrund der Pandemie eine erzwungene Pause, nach der die beliebteste und größte Eisshow der Welt von Mittwoch, 18. bis Sonntag, 29. Jänner 2023 mit SUPERNOVA ein neues spektakuläres Abenteuer auf das Eis der Wiener Stadthalle bringt: Ein Schneesturm trägt die Skater*innen aus einer verschneiten Winterlandschaft in eine fremde Galaxie.

„Als wichtigste Veranstaltungslocation in Österreich ist es uns ein besonderes Anliegen, soziale Verantwortung zu übernehmen. Daher unterstützt die Wiener Stadthalle das Kinderhilfswerk UNICEF. Ein Teil der Ticketerlöse der beiden Sonntag-Vormittag-Vorstellungen der neuen Holiday on Ice-Show am 22. und 29. Jänner 2023 werden an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gespendet“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Holiday on Ice SUPERNOVA von 18. bis 29. Jänner 2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

