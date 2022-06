VMF Immobilien: Dachgleiche bei zwei Wohnbauprojekten in Wien und Graz

Die beiden Wohnbauprojekte Hauptstraße 174 in 1140 Wien und der Neubaugasse 85A in 8020 Graz liegen im Zeitplan. Der Vertrieb der Wohnungen hat bereits gestartet.

Wien (OTS) - Die VMF Immobilien GmbH legt großen Wert auf Planungssicherheit bei ihren Projekten. Die beiden Wohnbauprojekte in der Hauptstraße 174 in 1140 Wien und in der Neubaugasse 85A in 8020 Graz liegen gut in der Zeit und vor wenigen Tagen fand auf den beiden Baustellen die Gleichenfeier statt. Beide Wohnbauprojekte befinden sich in Top-Lagen und bieten nach Fertigstellung im Winter 22/23 moderne Wohneinheiten mit großzügigen Außenbereichen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien GmbH bei der Dachgleiche in Graz: „Die Ansprüche an das Wohnen sind heute deutlich gestiegen. Heute zählen neben der Lage auch Wohnkomfort und Infrastruktur. Angesichts des Klimawandels und auch der aktuellen Energiekrise wird auch Nachhaltigkeit immer wichtiger. Die Kunst ist es, alle Faktoren unter einem Dach zu vereinen und trotzdem noch leistbaren Wohnraum anbieten zu können. Das erfordert hohe Maßstäbe bei der Planung und auch Umsetzung. Beide neuen Projekte sind ein gutes Beispiel dafür, wie man den hohen Ansprüchen gerecht werden kann.“

Wien: Wohnen in einem aufstrebenden Bezirk

In der Hauptstraße 174 im aufstrebenden 14. Wiener Gemeindebezirk entstehen 30 moderne und energieeffiziente Wohneinheiten mit Größen zwischen 42 und 105 Quadratmeter. Die Wohneinheiten erstrecken sich über drei Etagen und bieten neben einer hochwertigen Ausstattung auch großzügige Freiflächen wie Gärten, Balkone und Terrassen. Garagenplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage bereit. Die zeitlose Architektur des Neubauprojekts spiegelt die optimale Balance zwischen Stadtleben und Natur wider. Trotz der großen Naturnähe gelangt man in 15 Minuten mit der U-Bahn in die Wiener Innenstadt. Die Umgebung bietet mit dem Auhof Center mit rund 140 Geschäften, einem Kino, einer Apotheke und einem Ärztezentrum eine attraktive Infrastruktur. Ausflugsziele in der Umgebung sind der Naturpark Purkersdorf und Schloss Laudon.

Graz: Modernes Stadtleben mit urbanem Flair

Die Wohnanlage in der Neubaugasse 85A in 8020 Graz bietet 20 moderne und exklusive Wohneinheiten in den Größen von 35 bis ca. 90 Quadratmeter, eine Tiefgarage und einen hauseigenen Kinderspielplatz. Die Grundrisse aller Wohnungen orientieren sich an typischen Anleger- und Vorsorgewohnungen mit hohem Wohnkomfort. Lukaseder: „Dies sichert ein beständiges Qualitätskriterium für beste Verwertbarkeit bzw. ertragreiche Vermietbarkeit verbunden mit Wert- und Ertragssteigerungspotenzialen.“ Darüber hinaus sind alle Wohneinheiten mit großzügigen Freiflächen wie Privatgärten, Balkone und Terrassen ausgestattet und barrierefrei über einen Lift erreichbar. Die Wohnanlage mit Blick auf den Schlossberg von Graz ist von einem Altbaumbestand mit parkähnlichem Charakter umgeben und bietet eine gute Infrastruktur mit Geschäften, Sporteinrichtungen, Schulen, Universität, Krankenhäuser und guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Lukaseder: „Im Winter 22/23 rechnen wir mit der Fertigstellung des Projektes und damit liegen wir deutlich vor dem ursprünglich geplanten Zeitplan. Kaufinteressenten können sich jederzeit bei uns melden.“

