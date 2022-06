4GAMECHANGERS Festival: Weißmann und Breitenecker läuten großes Finale vor 4.000 Gästen in Marx Halle ein

Das große Finale am 4Gamechangers Day mit George Clooney, Wolodymyr Selenskyj, Karl Nehammer, Brittany Kaiser, Jody Williams, Wanda, Jan Delay & die Delaydies und Conchita Wurst

Wien (OTS) - Zum großen Finale bietet der heutige 4GAMECHANGERS Day den 4.000 Gästen in der Marx Halle und Hundertausenden vorm TV auf PULS 24, im ORF und in der Streaming App ZAPPN ein spannendes Programm mit hochkarätigen Teilnehmer:innen. Das fulminante Line-Up bilden Hollywood-Star George Clooney, eine Live-Schaltung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Karl Nehammer, Cambridge Analytica Whistleblowerin Brittany Kaiser, die Menschenrechtsaktivistin Jody Williams gepaart mit Top-Liveacts wie Wanda, Jan Delay & die Delaydies feat. DJ Mad & Conchita Wurst.



Zum Start in den Tag stellten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO & 4GAMECHANGERS Co-Founder Markus Breitenecker die gemeinsame Zusammenarbeit beim diesjährigen 4GAMECHANGERS Festival in den Mittelpunkt. Ganz nach dem Motto "The Power of Cooperation" gilt die erstmalige gemeinsame Austragung durch den ORF und die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe als Meilenstein der Mediengeschichte.



Roland Weißmann, ORF-Generaldirektor: "Ich freue mich sehr, dass wir als ORF das 4Gamechangers Festival 2022 gemeinsam mit ProSiebenSat.1 PULS 4 verwirklichen. Die Herausforderungen der globalen Welt sind sehr groß, daher ist die Zusammenarbeit besonders wichtig."



Markus Breitenecker, ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO & 4GAMECHANGERS Co-Founder: "Wir freuen uns sehr, dass wir den ORF als starken Partner gewinnen konnten. Wir möchten ein Zeichen setzen und zusammenarbeiten, denn 'Kooperation statt Konkurrenz' ist das Motto. Vielen Dank an das gesamte Team, an den ORF und an unsere Platin-Partner."



Gemeinsam heißen die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und der ORF beim 4GAMECHANGERS Festival Google, Magenta, Nespresso und die Österreichische Post mit ihren Top-Executives als Platin-Partner des 4GAMECHANGERS Festivals herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit.



Das 4GAMECHANGERS Festival 2022 – „Focused Edition“ vom 28. bis 30. Juni LIVE auf PULS 24 und im ORF, via Livestream auf 4gamechangers.io, in der ZAPPN App und am 30. Juni auch vor Ort in der MARX Halle in Wien



Alle Panels. Keynotes und Sessions des 4GAMECHANGERS Festivals sind unter www.4gamechangers.io verfügbar.



Die Getränke am 4GAMECHANGERS Festival gibt es gegen eine Spende. Die Erlöse gehen an “Nachbar in Not”. Weitere Infos unter: www.4gamechangers.io



#4gamechangers #4gc22 #4gc

Fotos zum Download unter: https://bit.ly/3a3ZBe0





Rückfragen & Kontakt:

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

alexander.horacek @ orf.at