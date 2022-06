Wienerberger erwirbt bayrischen Dachziegelhersteller Mayr Dachkeramik

Mit der Übernahme schafft Wienerberger eine nachhaltige Basis für weiteres profitables Wachstum und kann langfristig noch erfolgreicher in nationalen und internationalen Märkten agieren. Wienerberger steigert damit die bereits starke Exposure von 80 % im Sanierungs- und Renovierungsmarkt in Deutschland weiter und stärkt mit dem Portfolio der Mayr Dachkeramik GmbH auch die überregionale Vertiefung im Dachmarkt und damit unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit, um langfristig noch erfolgreicher als Experte für Tonbaustoffe für die gesamte Gebäudehülle im Markt agieren zu können Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe

Wienerberger stärkt mit der Akquisition Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Dachlösungen in Deutschland

Übernahme von Mayr Dachkeramik folgt den Zielen der Wachstumsstrategie von Wienerberger



Zum 01. Juli 2022 übernimmt die Wienerberger GmbH in Deutschland das Unternehmen Mayr Dachkeramik GmbH in Salching in Niederbayern. Damit erweitert der international führende Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen sein Produktportfolio und verbessert die Wertschöpfungskette im Bereich des Dach-Zubehörs. Wienerberger gehört in Deutschland zu den bedeutendsten Marktteilnehmern, setzt europaweit Impulse im Baubereich und baut sein Geschäft entsprechend den Marktanforderungen stetig weiter aus. Mit dem Erwerb des Dachziegelproduzenten verfolgt Wienerberger auch konsequent und erfolgreich die nachhaltige Entwicklung zum Systemanbieter im Einklang mit den ehrgeizigen ESG-Zielen der Unternehmensgruppe.



„ Mit der Übernahme schafft Wienerberger eine nachhaltige Basis für weiteres profitables Wachstum und kann langfristig noch erfolgreicher in nationalen und internationalen Märkten agieren. Wienerberger steigert damit die bereits starke Exposure von 80 % im Sanierungs- und Renovierungsmarkt in Deutschland weiter und stärkt mit dem Portfolio der Mayr Dachkeramik GmbH auch die überregionale Vertiefung im Dachmarkt und damit unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit, um langfristig noch erfolgreicher als Experte für Tonbaustoffe für die gesamte Gebäudehülle im Markt agieren zu können “, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe.



Das Unternehmen wird mit den bestehenden Mitarbeitern in die Wienerberger Deutschland GmbH eingegliedert und als Kompetenzzentrum für hochwertiges keramisches Dachzubehör und Innovation geführt. In Deutschland bleibt die Marke Mayr Dachkeramik bei Wienerberger unter Koramic Dachlösungen bestehen, die Zusammenarbeit mit weiteren Wienerberger Landesorganisationen wird forciert. Aktuell produziert Wienerberger deutschlandweit an insgesamt 16 Standorten sein umfangreiches Baustoffsortiment für die gesamte Gebäudehülle.

Über Mayr Dachkeramik Das Unternehmen Mayr Dachkeramik ist Hersteller von hochwertigem keramischem Zubehör und bietet ein breites Artikel- und Farbsortiment an. Damit besitzt die Mayr Dachkeramik aufgrund ihrer Qualität und der individuellen Auftragsfertigung ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich Dach-Zubehör. Sie verfügt über einen Produktionsstandort in Salching (Bayern), ca. 50 km westlich von Regensburg und damit in unmittelbarer Nähe zu den Wienerberger Dachziegel Werken in Straubing (ca. 5 km) und Bogen (ca. 20 km).

Über den Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €.

