Omega bringt Smartphone Hersteller realme nach Österreich

Omega ist erster Distributor von realme Smartphones in Österreich

„Wir freuen uns sehr, mit realme wieder einen überzeugenden Partner gewonnen zu haben“ , verkündet Omega CEO, Florian Wallner. „Ab sofort ist die Marke mit ihrem Trendsetting Design mit den ersten fünf Geräten C35, C31, 9, 9 Pro+ und GT 2 Pro bei uns für den Fachhandel verfügbar.“ Mit der Entscheidung, realme Smartphones nach Österreich zu holen, beweist Omega wieder einmal ausgesprochene Innovationsorientierung. Damit ist Omega der einzige Distributionspartner, mit dem ein Vertrag in Österreich abgeschlossen wurde.

„realme ist ein aufstrebender Smartphone-Hersteller, der mit seinen hochwertigen Geräten zu attraktiven Preisen eine Marktlücke schließt. Wir sind stolz darauf, realme den österreichischen Markteintritt zu ermöglichen“ , begrüßt Florian Wallner die neue Partnerschaft. Omega wird für realme die Vertriebskanäle am österreichischen Markt ausbauen, sodass auch die österreichischen Händler ihren Kundinnen und Kunden die begehrten Smartphones anbieten können.

Auch Jason Guo, Head of Sales Europe bei realme zeigt sich überzeugt: „Wir vertrauen auf Omegas langjährige Branchenerfahrung und einzigartige Vertriebsstärke in Österreich. Das umfangreichem Markt Know-how von Omega bietet uns einen enormen Startvorteil.“

Für den Endkunden sind die Geräte bei mehreren Händlern am freien Markt erhältlich. Es werden außerdem mit allen mit allen österreichischen Netzbetreibern Gespräche geführt. Als Servicecenter steht den Kunden die mobiletouch Austria gmbh zur Verfügung.

Bis zum 2. Quartal 2021 hat Realme 61 Märkte weltweit erschlossen, darunter China und Südostasien, Südasien, Europa, den Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika. realme verfügt über eine globale Nutzerbasis von über 100 Millionen. Bereits im Anfang 2021 schaffte es realme unter die Top 10 Handyhersteller der Welt und hat sich aufgrund des guten Preis- Leistungsverhältnis zu einem der wichtigsten Smartphone-Unternehmen entwickelt. Im 1. Quartal 2022 behauptete sich realme als Top 4 Smartphone-Marke in Europa, ist Top 3 in Polen, Top 5 in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und anderen 11 europäischen Ländern.



Weitere Informationen zu realme unter: https://www.realme.com/eu/

Über Omega:

Die Omega Handelsgesellschaft m.b.H. ist führender IT-Großhändler aller namhaften Hersteller und bietet als Eigentümergeführtes österreichisches Unternehmen in ganz Zentraleuropa alles rund um moderne IT, inklusive Peripherie. Seit über 30 Jahren bietet das Unternehmen Top-Beratung im IT-Bereich, bei der immer der Kundennutzen im Vordergrund steht. Mit rund 85 hoch qualifizierte Mitarbeiter und ein eigenes Service- und Logistikzentrum in Wien erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 269 Millionen Euro. Als größter inländischer Distributor am österreichischen IT-Markt vereint Omega mehr als 200 Hersteller sowie vier Eigenmarken auf rund 4.500m2 Lagerfläche mit 400.000 Stück permanentem Lagersortiment unter einem Vertriebsdach.

Weitere Informationen zu Omega unter: https://b2b.omegacom.at/

