TRIGOS 2022: Österreichs renommiertester Preis für verantwortungsvolles Wirtschaften und Zukunftsfähigkeit

IV-GS Neumayer: Strategische Nachhaltigkeit ist Gebot der Stunde – Industrieunternehmen sind Treiber der nachhaltigen Transformation

Wien (OTS) - „Unternehmen sind ein wesentlicher Treiber und Teil der Lösung in der Transformation unseres Wirtschaftssystems Richtung Nachhaltigkeit – sowohl was ökologische, aber auch was soziale Belange betrifft. Nachhaltigkeit und Verantwortung sind bei vielen Unternehmen selbstverständlicher Teil der Kerngeschäfts - und sie gehen strategisch und höchst innovativ damit um. Der TRIGOS holt diese Innovationen seit 19 Jahren vor den Vorhang. Es ist wie jedes Jahr eine große Freude die Vielfalt an Initiativen und das ungebrochene Engagement für verantwortliches Wirtschaften zu sehen,“ so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer anlässlich der Verleihung des TRIGOS-Awards für verantwortungsvolles Wirtschaften, gestern Mittwoch im Ankersaal der Ankerbrotfabrik.

Über 150 Unternehmen haben beim TRIGOS-Award 2022 ihre Projekte eingereicht und zeigen, wie sie eine zukunftsfähige Gesellschaft aktiv mitgestalten. Zahlreiche österreichische Industrieunternehmen nahmen einmal mehr teil. „Es freut uns, dass Industrieunternehmen unter den Vorreitern vertreten sind,” so Neumayer, “in Zeiten, in denen sich eine Krise an die andere reiht, sind Unternehmen besonders gefordert ihre Rolle in der Gesellschaft aktiv wahrzunehmen.”

Auch heuer sind IV-Mitgliedsunternehmen mit innovativen Projekten unter den Preisträgern des Bundes-Trigos in sechs Kategorien. Die Lohmann & Rauscher GmbH in der Kategorie “Internationales Engagement” und die Rabmer Gruppe in der Kategorie “Klimaschutz”. „Die Siegerprojekte zeigen ganz klar, dass in gesellschaftlichen Herausforderungen Geschäftschancen stecken und davon Gesellschaft, Umwelt und Unternehmen profitieren“, freut sich Christoph Neumayer mit den Gewinnern.

Mit dem TRIGOS werden seit 19 Jahren jene Unternehmen ausgezeichnet, die in ihrer ganzheitlichen und strategischen Herangehensweise Vorbildwirkung im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung übernehmen – und ökonomisch profitabel, sozial integrativ und ökologisch regenerativ wirtschaften. In insgesamt sechs Kategorien stellten österreichische Firmen ihre Innovationskraft zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen sowie ihren Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) unter Beweis. Die IV gratuliert den Gewinnern sowie den Nominierten des TRIGOS sehr herzlich!

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2004 einmal jährlich gemeinsam vergibt. Die Träger des TRIGOS 2022 sind Caritas, Industriellenvereinigung (IV), Österreichisches Rotes Kreuz, respACT – austrian business council for sustainable development, Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Zusätzliche Informationen und Fotos finden Sie in Kürze unter www.trigos.at

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Media Relations

T +43 664 841 2915

E marlena.mayer @ iv.at