US-Experte bei "Katia Wagner - Der Talk" auf krone.tv: "Als Nächstes werden Homosexuelle eingeschränkt"

In einer hitzigen Debatte um das Abtreibungsurteil des Obersten US-Gerichts erklärt US-Anwalt Robin Lumsden am Mittwochabend, dass es wohl nicht bei dieser Änderung bleiben wird.

Wien (OTS) - Sind Abtreibungsverbote in US-Bundesstaaten erst der Anfang? Einer der US-Höchstrichter habe laut US-Anwalt Lumsden in Aussicht gestellt: "Jetzt wurde einmal mit den Abtreibungen begonnen und als Nächstes kümmern wir uns um die ‚Gay Rights‘", also um die gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Absurd: Auch die Verhütung zwischen Eheleuten soll in Zukunft eingeschränkt werden ...

So seien nämlich neben der Entscheidung des Obersten Gerichts, das die Abtreibungen in den USA erheblich erschwert, auch "Zusatzsätze" angeführt. Die Richter hätten darin den Bundesstaaten "die Rutsche gelegt", auch andere Themen - wie LGBTQI-Rechte - anzugehen und einzuschränken.

Abtreibungsgegner sieht „neue, große Bewegung“ aufkommen

Der Abtreibungsgegner Ludwig Brühl bezeichnet die Entscheidung des Supreme Court hingegen als einen "großen Erfolg" für die "Demokratie, die Gerechtigkeit und für Frauen und Kinder", denn in seinen Augen hatten die USA ein "extremistisches Abtreibungsregime". "Auch das Ungeborene hat ein Recht auf Leben", sagt der Organisator der ultrakonservativen Bewegung "Marsch fürs Leben".

"Warum wollen Männer über meinen Körper bestimmen?"

Für die Journalistin Annie Müller Martínez ist dieser Denkansatz „absurd“. Für sie sei es unvorstellbar, dass jemand - in diesem Fall das Oberste Gericht - über den Körper der Frauen bestimmt und in einem so belastenden Fall wie einer ungewollten Schwangerschaft jegliche Optionsmöglichkeiten nimmt. Wer die Kinder austragen müsste, soll auch entscheiden dürfen. "Das Urteil der US-Gerichte hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun", so Müller Martínez. Frauen würden dadurch in die Illegalität getrieben, was sie massiv in Gefahr bringe.

"In Österreich breiter Konsens, dass Abtreibungsregel unantastbar ist"

Jurist Lumsden führt aus, dass drei Viertel der Amerikaner für die Beibehaltung der Abtreibungsregelung wären. Ob ein ultrakonservativer Trend auch nach Österreich überschwappen könnte? "Dieses Problem sehe ich nicht", sagt Lumsden. In Österreich gebe es einen "breiten Konsens, dass die aktuelle Regel der Abtreibungen unantastbar ist", erklärt der Anwalt.

